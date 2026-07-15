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Novaka Đokovića iznenadili u Međugorju, ovo nije očekivao

Novaka Đokovića iznenadili u Međugorju, ovo nije očekivao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković otišao je u Međugorje zbog Ivana Dodiga i tamo je imao prvo sjajan doček, a onda je napravio šou, što je gledao i Boris Beker.

novak djokovic u medjugorju napravio sou Izvor: Printscreen/Instagram/Dodigtenniscenter

Novak Đoković prihvatio je poziv svog prijatelja Ivana Dodiga i uveličao otvaranje njegovih teniskih terena u Međugorju. Čuveni hrvatski teniser mu se javno zahvalio što mu je pomogao i izašao u susret odmah poslije Vimbldona. I to nije bilo sve.

Najveći teniser svih vremena tamo je napravio šou, prvo je voditeljka zamolila sve prisutne da ga pozdrave još jačim aplauzima. Onda je stigao da imitira i Mariju Šarapovu i podsjeti na dane sa početka karijere kada je to mnogo češće radio, ali je i sam ostao iznenađen.

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Novak Ðoković u Medjugorju
Izvor: Instagram/Dodigtenniscenter
Izvor: Instagram/Dodigtenniscenter

Ni Novak nije očekivao da će da vidi Borisa Bekera u Međugorju. Vidi se to i po momentu kada je stajao na terenu i na tribinama ugledao čuvenog njemačkog tenisera i čovjeka koji mu je nekada bio trener.

"Uživao sam tamo sinoć", napisao je Beker na društvenim mrežama uz fotografije i snimke sa događaja. 

Pored Novaka i Dodiga na terenu su bili još i Marin Čilić i Mate Pavić. Najavljen je bio i dolazak Gorana Ivaniševića, ali djeluje da on ipak nije došao pošto ga nema ni na jednom snimku.

"Ugostili smo najvećeg ikada"

Svi u Međugorju bili su oduševljeni samim dolaskom Đokovića na otvaranje terena. Svaki njegov potez ispraćen je aplauzima, ovacijama, vidi se da su svi uživali.

"Nole, hvala ti što si svojim dolaskom uveličao otvaranje teniskog centra. Velika nam je čast što smo imali priliku da ugostimo najvećeg tenisera svih vremena", poručio je Dodig preko svoje zvanične stranice.

BONUS VIDEO:

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Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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