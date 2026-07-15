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"Ugostili smo najvećeg ikada u Međugorju": Ðoković oduševio legendarnog Hrvata

"Ugostili smo najvećeg ikada u Međugorju": Ðoković oduševio legendarnog Hrvata

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Bivši hrvatski teniser Ivan Dodig zahvalio se Novaku Đokoviću zbog dolaska u Međugorje

Novak Đokoović na otvaranju teniskog centra u Međugorju Izvor: EPA/TOLGA AKMEN, FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rešio je da se odazove pozivu višegodišnjeg prijatelja Ivana Dodiga i zaigra tenis u Međugorju. Srpski teniser našao se na otvaranju teniskog centra hrvatskog igrača, a poslije spektakla koji je mogao da priredi samo rođeni Beograđanin, dobio je i poruku zahvalnosti na društvenim mrežama.

"Hvala, Novače, što si svojim dolaskom uveličao otvaranje Dodig Tenis Centra. Velika nam je čast što smo imali priliku da ugostimo najvećeg tenisera svih vremena", stoji u objavi uz fotografiju Novaka Đokovića, koji se našao u Međugorju.

Dio egzibicije u Bosni i Hercegovini nije bio samo najbolji teniser svih vremena. U Međugorju se našla i hrvatska legenda Marin Čilić, ali i bivši trener Novaka Đokovića - Goran Ivanišević.

Novak Đoković je poslije ispadanja u polufinalu Vimbldona rešio da odmori u Crnoj Gori, ali se uskoro očekuje da Srbin započne pripreme za US Open. Srpski teniser poražen je u borbi za finale od Janika Sinera, koji je kasnije u finalu savladao i Nijemca Sašu Zvereva i tako odbranio titulu u Londonu, odnosno osvojio šestu grend slem titulu sa 25 godina.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Ivan Dodig

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