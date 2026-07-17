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Novak okupio najveće svjetske zvijezde na jednom mjestu

Novak okupio najveće svjetske zvijezde na jednom mjestu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zbog Novaka Đokovića su najveće zvijezde iz svijeta sporta, mode, filma i mnogih drugih sfera društva došle na premijeru njegovog dokumentarca u Njujorku.

Premijera filma o Novaku Đokoviću Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Novak Đoković je iz Međugorja otišao u Njujork i tamo je održao premijeru svog dokumentarnog filma. Dokumentarac "Novak Đoković - zimski vuk" biće dostupan svima 20. avgusta, a oko mjesec dana ranije je održana premijera na kojoj su se pojavile najveće svjetske zvijezde.

Bilo je tu ljudi iz sveta sporta naravno, počevši od Majka Tajsona, Džona Mekinroa, Zlatana Ibrahimovića, Huana Martina del Potra, Đanija Infantina, Bogdana Bogdanovića, Marka Materacija, Roberta Karlosa, Fernanda Ljorentea, Kafua, pa do kraljice mode Ane Vintur, modela Kristine Romanove i mnogih drugih.

Po fotografijama koje su se pojavile iz "Muzeja moderne umjetnosti" vidi se da su svi oni uživali i da su imali šta da vide. Vjerovatno neće moći previše da pričaju o tome zbog javne premijere koja slijedi tek u avgustu. 

"Ko najviše sumnja u mene? Gledate ga"

Na filmu o Novaku radio je Džejson Hejer, čovjek koji je radio dokumentarac o Majklu Džordanu ("The last dance") i to je već bila dovoljna najava spektakla koji se iščekuje.

"Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega", pokazao je Novak Đoković prstom na sebe: "Pokušavam samog sebe da demantujem, više nego bilo koga drugog. Ljudi misle uradio si toliko toga i trebalo bi da uživaš, a ja ne mogu da uživam", rekao je između ostalog Novak u trejleru koji je pušten.

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Novak Đoković Tenis

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