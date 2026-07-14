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"Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega": Izašao trejler za film o Novaku Đokoviću

"Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega": Izašao trejler za film o Novaku Đokoviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Upoznajte se sa prvim kadrovima dokumentarnog filma 'Novak Đoković: The Wolf in Winter'. Očekuje nas spektakularna priča o karijeri srpskog tenisera.

Izašao trejler za film o Novaku Đokoviću Izvor: Amazon Prime

Srpski teniser Novak Đoković godinama unazad najavljivao je da će se o njemu snimati dokumentarni film, a sada je potvrđeno da ćemo ga konačno dočekati 20. avgusta na platformi "Amazon". Na njemu je radio Džejson Hejer (Jason Hehir) koga znamo po fantastičnom dokumentarnom serijalu o Majklu Džordanu ("The Last Dance") i već prvi kadrovi govore da nas čeka spektakularna "vožnja" kroz karijeru najvećeg svih vremena.

U prvom trejleru koji je objavljen za film "Novak Djokovic: The Wolf in Winter" (Novak Đoković - zimski vuk), vidimo da o njemu govore Andre Agasi, Rafael Nadal, Jelena Đoković i mnogi drugi.

Pogledajte i sami kadrove prvog trejlera o najiščekivanijem dokumentarnom filmu godine:


Čuli smo od Agasija da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena, od Rafe da je bilo "jako komplikovano" igrati protiv Noleta, dok je takođe čini se u središtu svega priča o otpisanom igraču - kome je malo ko davao šansu da može da se umiješa u borbu Federera i Nadala.

Đoković je takođe pričao o tome kako dolazi iz porodice koja je morala mnogo toga da se odriče da bi njemu obezbijedila pristojne uslove da nastavi da se bavi sportom, dok je sam priznao da u njega niko ne sumnja kao što sam to čini.

"Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega", pokazao je Novak Đoković prstom na sebe: "Pokušavam samog sebe da demantujem, više nego bilo koga drugog. Ljudi misle uradio si toliko toga i trebalo bi da uživaš, a ja ne mogu da uživam".

"Moraš da transformišeš svaki dio svog života van tenisa - da bude u službi tenisa. To ima posljedice", naglasio je Đoković za kraj trejlera u kome je i "zavijao" poput vuka.

Kako gledati dokumentarni film o Novaku?

Izvor: Amazon Prime Video

Film je najavljen kao "all-access" dokumentarac o osvajaču 24 grend slem trofeja, najvećem teniseru svih vremena. Premijera je 20. avgusta na Prime Video, a produkciju potpisuju Words + Pictures (Connor Schell) i Sadoux Productions.

Ono što je važno za publiku je da ovo nije klasična "biografija sa arhivom", već projekat koji ulazi u Đokovićev svijet iznutra, kroz turnire, treninge i svakodnevicu, sa idejom da pokaže kako izgleda život kada si godinama na vrhu, a očekivanja se ne smanjuju. I o njemu uz pomenute govore i Pit Sampras, Boris Beker, Džim Kurijer, ali izgleda ne i Rodžer Federer.

Dokumentarni film će biti dostupan na platformi "Amazon Prime".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Ðoković i Siner pričaju na italijanskom
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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