Upoznajte se sa prvim kadrovima dokumentarnog filma 'Novak Đoković: The Wolf in Winter'. Očekuje nas spektakularna priča o karijeri srpskog tenisera.

Izvor: Amazon Prime

Srpski teniser Novak Đoković godinama unazad najavljivao je da će se o njemu snimati dokumentarni film, a sada je potvrđeno da ćemo ga konačno dočekati 20. avgusta na platformi "Amazon". Na njemu je radio Džejson Hejer (Jason Hehir) koga znamo po fantastičnom dokumentarnom serijalu o Majklu Džordanu ("The Last Dance") i već prvi kadrovi govore da nas čeka spektakularna "vožnja" kroz karijeru najvećeg svih vremena.

Vidi opis "Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega": Izašao trejler za film o Novaku Đokoviću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 7 / 7

U prvom trejleru koji je objavljen za film "Novak Djokovic: The Wolf in Winter" (Novak Đoković - zimski vuk), vidimo da o njemu govore Andre Agasi, Rafael Nadal, Jelena Đoković i mnogi drugi.

Pogledajte i sami kadrove prvog trejlera o najiščekivanijem dokumentarnom filmu godine:

Prime'da yayınlanacak Novak Djokovic belgeselinden fragman geldi



"The Wolf in Winter" 20 Ağustos'ta yayındapic.twitter.com/Fz5tUbgQgy — Dodikan #Tennis (@Dogukandilber)July 14, 2026



Čuli smo od Agasija da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena, od Rafe da je bilo "jako komplikovano" igrati protiv Noleta, dok je takođe čini se u središtu svega priča o otpisanom igraču - kome je malo ko davao šansu da može da se umiješa u borbu Federera i Nadala.

Đoković je takođe pričao o tome kako dolazi iz porodice koja je morala mnogo toga da se odriče da bi njemu obezbijedila pristojne uslove da nastavi da se bavi sportom, dok je sam priznao da u njega niko ne sumnja kao što sam to čini.

"Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega", pokazao je Novak Đoković prstom na sebe: "Pokušavam samog sebe da demantujem, više nego bilo koga drugog. Ljudi misle uradio si toliko toga i trebalo bi da uživaš, a ja ne mogu da uživam".

"Moraš da transformišeš svaki dio svog života van tenisa - da bude u službi tenisa. To ima posljedice", naglasio je Đoković za kraj trejlera u kome je i "zavijao" poput vuka.

Kako gledati dokumentarni film o Novaku?

Izvor: Amazon Prime Video

Film je najavljen kao "all-access" dokumentarac o osvajaču 24 grend slem trofeja, najvećem teniseru svih vremena. Premijera je 20. avgusta na Prime Video, a produkciju potpisuju Words + Pictures (Connor Schell) i Sadoux Productions.

Ono što je važno za publiku je da ovo nije klasična "biografija sa arhivom", već projekat koji ulazi u Đokovićev svijet iznutra, kroz turnire, treninge i svakodnevicu, sa idejom da pokaže kako izgleda život kada si godinama na vrhu, a očekivanja se ne smanjuju. I o njemu uz pomenute govore i Pit Sampras, Boris Beker, Džim Kurijer, ali izgleda ne i Rodžer Federer.

Dokumentarni film će biti dostupan na platformi "Amazon Prime".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:16 Ðoković i Siner pričaju na italijanskom Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)