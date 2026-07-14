Valentin Vašero, teniser iz Monaka, nazvao je Novaka Đokovića najlakšim rivalom, uprkos povredi srpskog igrača tokom meča. Pokazao je sada svoje pravo lice.

Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković uvijek se s poštovanjem odnosio prema svojim kolegama, graciozan je bio i u pobjedama i u porazima, međutim ima onih kojima je i to džabe. Tako je Valentin Vašero, trenutno 21. teniser svijeta, na vrlo ružan način prokomentarisao svoj prvi i do sada poslednji duel sa Đokovićem.

Bilo je to prošle godine u polufinalu mastersa u Šangaju gdje je Đoković igrao povrijeđen, u zaista nemogućim uslovima zbog kojih nije mogao da pruži ni blizu svog maksimuma. Tražio je medicinski tajm-aut nekoliko puta, dobijao je masaže, lijekove, vidjeli smo da je svakog trenutka bio na ivici da povrati, međutim ostao je na terenu i na kraju pružio ruku Vašerouu, čestitavši mu na dobroj partiji.

Vidi opis Valentin Vašero: "Novak Đoković mi je najlakši rival ikada" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Međutim, sada je Vašero pokazao i drugo lice i vrhunac arogancije koji će mu Đoković zapamtiti: "Đoković u Šangaju? Ma to je za mene bio jedan od najlakših mečeva koje sam ikada odigrao. Meč je sigurno trajao sat i 15 ili sat i 20 minuta, a pobijedio sam Đokovića", nasmijao se teniser iz Monaka u intervjuu.

Mais quel gros clown ce Vacherot



C'est de famille apparemmentpic.twitter.com/xxpTAwoHKi — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)July 13, 2026



Inače, Vašero je slavio na tom meču 6:3, 6:4, a susret je trajao inače sat vremena i 41 minut, dakle ipak duže od onoga što tvrdi teniser iz Monaka.

Đoković mu pokazao poštovanje

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedi

Iako je Đoković mogao svakog trenutka da preda, ostao je na meču do kraja u nemogućim uslovima, na turniru koji mu ništa ne znači u njegovim godinama. Prišao je na mreži i čestitao od srca: "Novak je najuspješniji igrač u istoriji tenisa, naše rukovanje je bilo zaista sjajno", rekao je tada Vašero poslije meča.

"Rekao mi je da je moja pobjeda potpuno zaslužena, da je moj nivo igre bio izvanredan. Poželio mi je sreću u finalu i da samo tako nastavim. Slušao sam ga otvorenih usta, kao mali teniski navijač", dodao je tada Vašero, pa se "uzdigao".

Inače, Vašero je dobio to finale protiv Artura Rinderkneša 2:1 i to mu je do sada jedini osvojeni masters.

Ni rođak nije naročito vaspitan

Pogledajte 00:13 Novak Đoković hladno pozdravio Artura Rinderkneša na mreži Izvor: Tennis TV Izvor: Tennis TV

Interesantno je da je Đoković imao problema i sa Vašeroovim rođakom Arturom Rinderknešom. Teniser koga je nedavno pobijedio na Vimbldonu napravio je problem kada su igrali dubl. Bilo je to u Americi kada se Đoković udružio sa Cicipasom i naišao je tada na tandem Rinderkneš - Vašero.

Nije problem bio rezultat, Francuz i teniser iz Monaka su slavili, nego ponašanje. Rinderkneš je u jednom trenutku pokušao da "prevari" Đokovića i Cicipasa i lažno se pravdao kod sudije, za šta je "uhvaćen" na kameri.

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(MONDO)