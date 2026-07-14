Marion Bartoli: "Novak Đoković je upravo dobio nasljednika"

Poznata teniserka Marion Bartoli vjeruje da je Janik Siner nova verzija Novaka Đokovića, ističući njegovu izdržljivost i sposobnost da igra pod pritiskom.

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Poznata francuska teniserka Marion Bartoli, šampionka Vimbldona iz 2013. godine, često je hvalila Novaka Đokovića kada su to mnogi izbjegavali i može da se kaže da su njih dvoje zaista dobri prijatelji. Tako je i ovoga puta bila oduševljena kako je odigrao na Vimbldonu, gdje je došao do polufinala, a kako kaže - tamo je vidjela "njegovog nasljednika".

Iako je Đoković sam govorio da je to Karlos Alkaraz, koji mu je sličniji po mentalitetu, Marion Bartoli strogo teniski gledano vidi sad u Sineru "mlađu Novakovu verziju" i ne boji se to da kaže naglas.

"Mislim da smo u Sineru već dobili novog Đokovića za narednih deset ili petnaest godina. Način na koji je izdržao nalet protivnika kada je bilo najteže, kao i sposobnost da odigra nevjerovatan udarac baš onda kada je to bilo potrebno, mnogo me podsjećaju na Đokovića", rekla je Bartoli za Bi-Bi-Si poslije pogledanog meča.

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Ne samo da je Siner pobijedio 6:4, 6:4, 6:4 protiv Đokovića, nego je i u finalu protiv Saše Zvereva "režirao preokret" i slavio je 3:1, uz zaista nekoliko "đokovićevskih poena" kada se izvijao, proklizavao.

Bartoli pričala da Novaka ne vole jer je Srbin

U jednom od ranijih intervjua, Marion Bartoli je mirno razložila Đokovićeve rezultate i onda saopštila da je zapravo najveći problem u tome što ih neki ne priznaju - njegova nacionalnost.

"Naravno da nije samo to što je Srbin. Međutim, svi dobro znamo da bi drugačije bilo da je Novak Amerikanac, imao bi statuu u svakom gradu. Činjenica da je iz Srbije znači da se ne piše toliko o njemu. Dolazi iz male države iz Istočne Evrope, ima bolnu prošlost, sve to utiče na popularnost jedne zemlje", poručila je Bartoli u izjavi za "Radio Monte Karlo".

Razlog za ovakvu izjavu Marion Bartoli bila je Novakova izjava o tome da li sebe smatra jednim od najboljih sportista svih vremena. Kao što to stalno radi, ni tada nije htio da sebi priča u superlativima.

"Ostaviću to na vama, da li zaslužujem da se nađem u takvoj diskusiji? Ali, jedna stvar je činjenica. Da nisam iz Srbije vjerovatno bi me veličali na sportskom nivou mnogo godina ranije, posebno na Zapadu", rekao je tada Novak Đoković, najveći teniser svih vremena.

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)