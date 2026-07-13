Novak Đoković napredovao na ATP listi poslije Vimbldona: Janik Siner nedodirljiv, Saša Zverev ispred Karlosa Alkaraza

Imamo rokadu u samom teniskom vrhu, pa je Aleksandar Zverev preskočio Karlosa Alkaraza.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković uspio je da odbrani polufinale Vimbldona od prošle godine, a rasplet na ostatku ATP tura donio mu je napredak za jednu poziciju i sada je sedmi na planeti sa 3.760 bodova.

U samom vrhu imamo rokadu, pošto je Aleksandar Zverev prestigao Karlosa Alkaraza i sada je drugi na svijetu. Janik Siner ostaje neprikosnoven na prvoj poziciji sa 13.450 poena.

Poslije Alkaraza slijedi Feliks Ože-Alijasim, Top 5 kompletira Aleks De Minor. Ben Šelton je šesti, Danil Medvedev osmi, Flavio Koboli deveti, dok je Tejlor Fric pao za tri pozicije i sada je 10.

Što se tiče ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je na 59. poziciji, Hamad Međedović 69, Dušan Lajović 152, Laslo Đere 220.

Prvi reket Bosne i Hercegovine Damir Džumhur je trenutno na 108. mjestu na ATP rang-listi sa 604 boda.

Đoković nedodirljiv

Janik Siner je obezbijedio 80. nedjelju na čelu teniskog karavana i tako se izjednačio sa Lajtonom Hjuitom na 10. mjestu vječne liste. Ispred njega su sve same legende Agasi (101), Borg, Mekinro (109), Nadal (170), Konors (268), Lendl (270), Sampras (286), Federer (310) i neprikosnoveni Novak Đoković (428).

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Novakov tim čestitao Sinerovom timu Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)

.