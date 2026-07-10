logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prvo moram da kažem nešto o Đokoviću": Siner nije dozvolio Britanki da zaboravi Novaka, ovako se poštuje legenda

"Prvo moram da kažem nešto o Đokoviću": Siner nije dozvolio Britanki da zaboravi Novaka, ovako se poštuje legenda

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Janik Siner je pred svima rekao da je Novak Đoković inspiracija za novu generaciju tenisera i za njega.

Janik Siner rekao da je Đoković inspiracija za novu generaciju Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak Đoković nažalost nije imao nikakvu šansu za prolaz u finale Vimbldona. Janik Siner je upisao pobedu i igraće u nedjelju protiv Saše Zvereva - 6:4, 6:4, 6:4. Poslije meča je uslijedio intervju na terenu, bivša britanska teniserka Anabel Kroft je "zaboravila" da spomene ime srpskog tenisera, pa je Italijan sve to ekspresno ispravio.

"Prvo bih da se zahvalim svima što ste došli, sjajna atmosfera, mnogo mi znači što sam se plasirao u novo finale Vimbldona. Igranje protiv Novaka i ovo što on pokazuje je prava inspriacija. Ne samo za vas navijače, nego i za nas, novu generaciju. Ovo što i dalje uspjeva da uradi je nevjerovatno. Zaista je fantastično", rekao je Siner.

Tek tada se Anabel setila da spomene Srbina i da ga pita kako je igrati protiv njega.

"Uvijek smo imali teške mečeve. Naš prethodni u polufinalu Australijan opena je dobio Novak. Napravio sam nekoliko prilagođavanja ovdje na travi. Đoković je imao težak meč protiv Feliksa Ože-Alijasima i taj meč ćemo zauvijek da pamtimo. Trudio sam se da ostanem agresivan, da dobro serviram. Servis mi je mnogo pomogao. On je najbolji riterner u istoriji tenisa. Morao sam da 'miksujem' malo i srećan sam zbog partije koju sam pružio."

"Kako ti je pred modnim ikonama?"

Pogledajte

01:34
Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

Posljednje pitanje Anabel Kroft nije bilo o finalu protiv Saše Zvereva već zbog toga kako mu je da igra pred mnogim modnim ikonama koje su na tribinama.

"Veoma nervozno, ali mi je najvažnije da igram na najvišem mogućem nivou. Na kraju dana, ja sam teniser i zadatak mi je da ubacujem lopticu u teren što više mogu. Ali, nije bilo loše ni sa te strane. Hvala svima što ste došli", zaključio je Siner koji ima i ulogu modnog ambasadora za "Guči".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC