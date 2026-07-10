"Prvo moram da kažem nešto o Đokoviću": Siner nije dozvolio Britanki da zaboravi Novaka, ovako se poštuje legenda

Janik Siner je pred svima rekao da je Novak Đoković inspiracija za novu generaciju tenisera i za njega.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak Đoković nažalost nije imao nikakvu šansu za prolaz u finale Vimbldona. Janik Siner je upisao pobedu i igraće u nedjelju protiv Saše Zvereva - 6:4, 6:4, 6:4. Poslije meča je uslijedio intervju na terenu, bivša britanska teniserka Anabel Kroft je "zaboravila" da spomene ime srpskog tenisera, pa je Italijan sve to ekspresno ispravio.

"Prvo bih da se zahvalim svima što ste došli, sjajna atmosfera, mnogo mi znači što sam se plasirao u novo finale Vimbldona. Igranje protiv Novaka i ovo što on pokazuje je prava inspriacija. Ne samo za vas navijače, nego i za nas, novu generaciju. Ovo što i dalje uspjeva da uradi je nevjerovatno. Zaista je fantastično", rekao je Siner.

Tek tada se Anabel setila da spomene Srbina i da ga pita kako je igrati protiv njega.

"Uvijek smo imali teške mečeve. Naš prethodni u polufinalu Australijan opena je dobio Novak. Napravio sam nekoliko prilagođavanja ovdje na travi. Đoković je imao težak meč protiv Feliksa Ože-Alijasima i taj meč ćemo zauvijek da pamtimo. Trudio sam se da ostanem agresivan, da dobro serviram. Servis mi je mnogo pomogao. On je najbolji riterner u istoriji tenisa. Morao sam da 'miksujem' malo i srećan sam zbog partije koju sam pružio."

"Kako ti je pred modnim ikonama?"

Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

Posljednje pitanje Anabel Kroft nije bilo o finalu protiv Saše Zvereva već zbog toga kako mu je da igra pred mnogim modnim ikonama koje su na tribinama.

"Veoma nervozno, ali mi je najvažnije da igram na najvišem mogućem nivou. Na kraju dana, ja sam teniser i zadatak mi je da ubacujem lopticu u teren što više mogu. Ali, nije bilo loše ni sa te strane. Hvala svima što ste došli", zaključio je Siner koji ima i ulogu modnog ambasadora za "Guči".