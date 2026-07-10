"Bio sam, to je realnost": Novak Đoković jednom rečenicom najavio kraj

Srpski teniser Novak Đoković nije imao ni šansu protiv prvog "reketa" svijeta Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Izvor: Wimbledon.com/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera sa 6:4, 6:4, 6:4 i tako ostao bez šanse za osvajanje 25. grend slem titule. Italijan je servirao kao u transu, pa je srpski as u čitavom meču imao samo jednu brejk priliku. Očekivano, Novak nije želio da priča o umoru i godinama na konferenciji za medije, već je istakao da je presudno bilo to što nije imao dovoljno vremena za "reset" poslije maratonskog okršaja sa Feliksom Ože-Alijasimom.

Upitan je sedmostruki šampion Vimbldona o ubojitim servisima Janika Sinera i tituli najboljeg riternera svih vremena?

"Bio sam, bio sam. To je realnost. Bio sam", nasmijao se Novak.

Kako je napadao Janikov servis? "Napadao? Ne možeš da napadneš njegov prvi servis. Možeš da ga 'pročitaš', da ga vratiš, blokiraš, da vratiš lopticu u igru. Nepredvidiv je, ima dosta varijacija, dosta balansa. Koristi svoju visinu veoma dobro, drugi servis mu je dubok sa dosta rotacija, ima ubrzanje, ne pravi mnogo duplih servis grešaka, solidan je, ima agresivan udarac posle servisa. Ako vratite kratku lopticu, onda ste na krivoj nozi. Teško je igrati sa njim, posebno kada dobro servira."

Da li je meč sa Feliksom imao uticaj ili ste ostali bez gasa? "Ponosan sam na to što sam uradio, Feliks je treći nosilac. Dokazao sam sebi da mogu da igram na najvišem nivou, ušao sam u polufinale, izgubio sam u tri seta od najboljeg na svetu i tako je kako je. Moraš da prihvatiš to. Ima dosta pozitivnih stvari. Nisam srećan zbog svog nivoa igre, mislim da je bio bolji u Australiji. Nisam mogao ovde da nađem svoju najbolju igru, pojavljivala se u pojedinim momentima samo. Nisam mu mogao ništa, nisam imao vremena da se resetujem. Igrao je dobro i nisam mogao da ga stignem.