"Nisu to promijenili": Đoković usred meča pričao sa Sinerom na italijanskom, morali su da riješe problem

Novak Đoković je usred meča sa Janikom Sinerom pričao sa rivalom na italijanskom zbog malog problema sa peškirima

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković i Janik Siner igraju meč u polufinalu Vimbldona. Pobjednika čeka Saša Zverev, a tokom okršaja njih dvojice dogodila se i jedna zanimljiva situacija. Na samom početku meča su imali i kratak razgovor na italijanskom jeziku.

Srbin je osvojio treći gem i poveo sa 2:1 i onda je pored njega prošao Italijan, pa ga je Nole zaustavio da ga pita nešto. U pitanju je bio problem sa pozicijama peškira na stranama.

"Nisu to promijenili", dobacio je Novak, Janik se složio i brzo su riješili cijelu tu situaciju.

Nole je još jednom pokazao i koliko jezika zna, pa je tako na tečnom italijanskom porazgovarao sa rivalom.