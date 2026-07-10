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"Nisu to promijenili": Đoković usred meča pričao sa Sinerom na italijanskom, morali su da riješe problem

"Nisu to promijenili": Đoković usred meča pričao sa Sinerom na italijanskom, morali su da riješe problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je usred meča sa Janikom Sinerom pričao sa rivalom na italijanskom zbog malog problema sa peškirima

Novak Đoković i Janik Siner pričaju na italijanskom Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković i Janik Siner igraju meč u polufinalu Vimbldona. Pobjednika čeka Saša Zverev, a tokom okršaja njih dvojice dogodila se i jedna zanimljiva situacija. Na samom početku meča su imali i kratak razgovor na italijanskom jeziku.

Srbin je osvojio treći gem i poveo sa 2:1 i onda je pored njega prošao Italijan, pa ga je Nole zaustavio da ga pita nešto. U pitanju je bio problem sa pozicijama peškira na stranama.

"Nisu to promijenili", dobacio je Novak, Janik se složio i brzo su riješili cijelu tu situaciju.

Nole je još jednom pokazao i koliko jezika zna, pa je tako na tečnom italijanskom porazgovarao sa rivalom.

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Ðoković i Siner pričaju na italijanskom
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

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Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Tenis Vimbldon

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