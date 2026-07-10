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Uživo, Đoković - Siner: Prvi problemi za Novaka, spasao je brejk loptu 0
Novak Đoković Janik Siner uživo prenos livestream polufinale Vimbldona
Novak Đoković Janik Siner uživo prenos livestream polufinale Vimbldona
0

Uživo, Đoković - Siner: Prvi problemi za Novaka, spasao je brejk loptu

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U drugom polufinalu Vimbldona sastaju se Novak Đoković i Janik Siner. Meč se igra na Centralnom terenu.

Novak Đoković protiv Janika Sinera igra u polufinalu Vimbldona. Najbolji teniser svih vremena pokušaće da dobije prvog igrača svijeta i da se bori za svoj 25. grend slem pehar, a ukupno osmi na londonskoj travi.

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
17:53

4:4 - Brz gem za Italijana

Odlično servira Siner, izgubio je samo dva poena u svojim servis gemovima - 4:4.

17:48

4:3 - As za gem

Novak je odservirao as i uzeo gem na svoj servis za novo vođstvo - 4:3.

17:46

3:3 - Brz gem za Sinera

Brz gem za Sinera, Novak je propustio svoje šanse - 3:3.

17:41

3:2 - Novak spasao brejk loptu

Prvi problemi na servis Srbina, Đoković je spasao prvu brejk loptu na meču - 3:2.

17:36

2:2 - Odgovara Italijan

Još jedan brz servis gem i za Italijana - 2:2.

17:34

Kratak razgovor Đokovića i Sinera

U pauzi između gemova Đoković i Siner imali su kratak razgovor na italijanskom oko toga gdje se nalaze čiji peškiri i sa koje strane.

17:32

2:1 - Novak uzima novi gem

Đoković uzima svoj drugi servis gem - 2:1.

17:29

1:1 - Dobri servisi Sinera

Dobro servira i Siner u svom prvom gemu - 1:1.

17:26

1:0 - Prvi gem za Đokovića

Đoković osvaja prvi gem na meču - 1:0. Odlični servisi Srbina.

17:21

Meč je počeo, Novak prvi servira

Meč u drugom polufinalu Vimbldona je počeo. Novak ide po finale, prvi će servirati.

17:10

Uskoro će na teren

Zverev je završio i intervju na terenu i u narednih 15-20 minuta će na teren Novak i Janik.

17:00

Zverev je u finalu

Saša Zverev je pobijedio Artura Ferija i prošao u finale Vimbldona. Brzo je završio meč - 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

16:54

Đoković protiv Sinera - 12. put

Đoković će protiv Sinera igrati 12. put u karijeri. Italijan vodi sa 6:5 u međusobnim okršajima, ali je Novak dobio posljednji u polufinalu Australijan opena.

16:39

Novak protiv Janika

Za prolaz u finale Vimbldona Novak Đoković igra protiv Janika Sinera i želi da dođe do borbe za osmi vimbldonski pehar, ukupno 25. trofej na slemovima.

16:16

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