Uživo, Đoković - Siner: Prvi problemi za Novaka, spasao je brejk loptu

17 : 53 4:4 - Brz gem za Italijana Odlično servira Siner, izgubio je samo dva poena u svojim servis gemovima - 4:4.

17 : 48 4:3 - As za gem Novak je odservirao as i uzeo gem na svoj servis za novo vođstvo - 4:3.

17 : 46 3:3 - Brz gem za Sinera Brz gem za Sinera, Novak je propustio svoje šanse - 3:3.

17 : 41 3:2 - Novak spasao brejk loptu Prvi problemi na servis Srbina, Đoković je spasao prvu brejk loptu na meču - 3:2. Please hold! pic.twitter.com/IyTeTG5pvr — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)July 10, 2026

17 : 36 2:2 - Odgovara Italijan Još jedan brz servis gem i za Italijana - 2:2.

17 : 34 Kratak razgovor Đokovića i Sinera U pauzi između gemova Đoković i Siner imali su kratak razgovor na italijanskom oko toga gdje se nalaze čiji peškiri i sa koje strane.

17 : 32 2:1 - Novak uzima novi gem Đoković uzima svoj drugi servis gem - 2:1.

17 : 29 1:1 - Dobri servisi Sinera Dobro servira i Siner u svom prvom gemu - 1:1.

17 : 26 1:0 - Prvi gem za Đokovića Đoković osvaja prvi gem na meču - 1:0. Odlični servisi Srbina.

17 : 21 Meč je počeo, Novak prvi servira Meč u drugom polufinalu Vimbldona je počeo. Novak ide po finale, prvi će servirati. The defending champion

vs

The seven-time champion



For a spot to face Alexander Zverev in the Wimbledon final.pic.twitter.com/t0D1pH4NTI — Wimbledon (@Wimbledon)July 10, 2026

17 : 10 Uskoro će na teren Zverev je završio i intervju na terenu i u narednih 15-20 minuta će na teren Novak i Janik.

17 : 00 Zverev je u finalu Saša Zverev je pobijedio Artura Ferija i prošao u finale Vimbldona. Brzo je završio meč - 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

16 : 54 Đoković protiv Sinera - 12. put Đoković će protiv Sinera igrati 12. put u karijeri. Italijan vodi sa 6:5 u međusobnim okršajima, ali je Novak dobio posljednji u polufinalu Australijan opena.

16 : 39 Novak protiv Janika Za prolaz u finale Vimbldona Novak Đoković igra protiv Janika Sinera i želi da dođe do borbe za osmi vimbldonski pehar, ukupno 25. trofej na slemovima.