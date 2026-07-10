Uživo, Đoković - Siner: Prvi problemi za Novaka, spasao je brejk loptu

U drugom polufinalu Vimbldona sastaju se Novak Đoković i Janik Siner. Meč se igra na Centralnom terenu.
Novak Đoković protiv Janika Sinera igra u polufinalu Vimbldona. Najbolji teniser svih vremena pokušaće da dobije prvog igrača svijeta i da se bori za svoj 25. grend slem pehar, a ukupno osmi na londonskoj travi.
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4:4 - Brz gem za Italijana
Odlično servira Siner, izgubio je samo dva poena u svojim servis gemovima - 4:4.
4:3 - As za gem
Novak je odservirao as i uzeo gem na svoj servis za novo vođstvo - 4:3.
3:3 - Brz gem za Sinera
Brz gem za Sinera, Novak je propustio svoje šanse - 3:3.
3:2 - Novak spasao brejk loptu
Prvi problemi na servis Srbina, Đoković je spasao prvu brejk loptu na meču - 3:2.
Please hold! pic.twitter.com/IyTeTG5pvr— C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)July 10, 2026
2:2 - Odgovara Italijan
Još jedan brz servis gem i za Italijana - 2:2.
Kratak razgovor Đokovića i Sinera
U pauzi između gemova Đoković i Siner imali su kratak razgovor na italijanskom oko toga gdje se nalaze čiji peškiri i sa koje strane.
2:1 - Novak uzima novi gem
Đoković uzima svoj drugi servis gem - 2:1.
1:1 - Dobri servisi Sinera
Dobro servira i Siner u svom prvom gemu - 1:1.
1:0 - Prvi gem za Đokovića
Đoković osvaja prvi gem na meču - 1:0. Odlični servisi Srbina.
Meč je počeo, Novak prvi servira
Meč u drugom polufinalu Vimbldona je počeo. Novak ide po finale, prvi će servirati.
The defending champion— Wimbledon (@Wimbledon)July 10, 2026
vs
The seven-time champion
For a spot to face Alexander Zverev in the Wimbledon final.pic.twitter.com/t0D1pH4NTI
Uskoro će na teren
Zverev je završio i intervju na terenu i u narednih 15-20 minuta će na teren Novak i Janik.
Zverev je u finalu
Saša Zverev je pobijedio Artura Ferija i prošao u finale Vimbldona. Brzo je završio meč - 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia
Đoković protiv Sinera - 12. put
Đoković će protiv Sinera igrati 12. put u karijeri. Italijan vodi sa 6:5 u međusobnim okršajima, ali je Novak dobio posljednji u polufinalu Australijan opena.
Novak protiv Janika
Za prolaz u finale Vimbldona Novak Đoković igra protiv Janika Sinera i želi da dođe do borbe za osmi vimbldonski pehar, ukupno 25. trofej na slemovima.
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- Đoković - Siner