Đoković protiv Sinera za finale Vimbldona: Evo kada igraju i gdje možete da gledate spektakl

Novak Đoković i Janik Siner odmjeriće snage 12. put, Srbin u meč ulazi kao pobjednik njihovog posljednjeg meča - onog na Australijan openu, takođe u polufinalu.

Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće 55. polufinale na grend slem turnirima i 15. na Vimbldonu. Rival u ovom istorijskom susretu biće mu prvi teniser svijeta Janik Siner, a meč legende i vjerovatno buduće legende na programu je ne prije 17 časova, pošto će na teren ranije izaći Aleksander Zverev i Artur Feri, čiji duel počinje u 14.30.

Ono što je razbjesnilo navijače, iako meč još nije ni počeo, jeste termin odigravanja. Duel koji će sasvim sigurno privući mnogo veću pažnju od meča u kojem igraju Nijemac i domaći predstavnik zakazan je za kasniji termin nego što se očekivalo. Vjerovalo se da će Đoković i Siner igrati od 14.30, ali su organizatori odlučili da iznenade navijače - na zadovoljstvo jednih, a razočaranje drugih.

Meč Novaka Đokovića i Janika Sinera izaziva mnogo veće interesovanje čak i od susreta domaćeg tenisera. Ipak, profit organizatora nije jedini razlog ovakve odluke. Zverev i Feri svoje četvrtfinalne mečeve završili su u srijedu, pa će na teren već u petak i to kao prvi po rasporedu. S druge strane, Srbin i Italijan svoje mečeve završili su još u utorak i imali su više vremena za oporavak.

I na kraju, ali ne i najmanje važno - Janiku Sineru će uslovi za igru biti znatno povoljniji. Poznato je da prvi teniser svijeta ne podnosi visoke temperature, pa će duel koji će najvjerovatnije početi poslije 17 časova biti odigran u svježijim uslovima, što bi moglo da mu ide u prilog.

Ono što takođe ne ide u korist Novaku Đokoviću jeste činjenica da je proveo znatno više vremena na terenu. Srbin je na ovogodišnjem Vimbldonu odigrao gotovo 17 sati, dok je Siner na terenu proveo oko 13. Kada se uzme u obzir da su obojica odigrala isti broj mečeva - pet - razlika je zaista velika.

Prednost Novaka Đokovića leži u tome što je upravo on u polufinalu Australijan opena prekinuo niz nepobjedivosti Janika Sinera. Italijan je protiv najboljeg tenisera svih vremena imao seriju od pet uzastopnih pobeda, ali je iskusni Srbin u Melburnu zablistao i poslije četiri sata i devet minuta igre stigao do trijumfa.

Kako je Đoković stigao do polufinala Vimbldona?

Put Novaka Đokovića do polufinala nije bio nimalo lak. U prvom kolu bio je bolji od Kineza Jibinga Vua poslije iscrpljujućeg meča koji je trajao tri sata i 20 minuta - 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Uslijedio je znatno lakši zadatak protiv Stefanosa Cicipasa, trenutno 87. tenisera svijeta. Novak je Grka savladao za sat i 38 minuta rezultatom 6:3, 6:4, 6:2. Ispostavilo se da mu je nekada veliki rival bio i najlakši protivnik, pošto je u svim ostalim mečevima izgubio makar jedan set. U trećem kolu pobijedio je Artura Rinderkneša rezultatom 7:5, 6:4, 1:6, 7:6.

Zatim je savladao Romana Safijulina poslije tri sata i 25 minuta igre - 7:6, 6:3, 3:6, 6:3, a potom odigrao spektakularan duel protiv Feliksa Ože-Alijasima. Bio je to najduži meč ovogodišnjeg Vimbldona, ujedno i najduži Đokovićev meč u Londonu, koji je trajao čak pet sati i 15 minuta. Srbin je slavio rezultatom 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6.

Kako je Siner stigao do polufinala Vimbldona?

Iako Janik Siner nije djelovao toliko dominantno kao na nekim prethodnim turnirima, i dalje je proveo znatno manje vremena na terenu od Đokovića. Najviše se namučio protiv Miomira Kecmanovića, kojeg je savladao poslije pet setova za tri sata i 29 minuta - 4:6, 6:3, 7:6, 6:2, 6:3. Naredni rival bio mu je Nuno Borges, kojeg je pobijedio sa 3:0 u setovima, iako rezultat ne odražava potpuno dešavanja na terenu. Italijan je slavio sa 7:6, 7:6, 6:4 u veoma zahtevnom meču.

Potom je bio bolji od Džensona Bruksbija za dva sata i 13 minuta rezultatom 6:4, 6:3, 6:4. U osmini finala savladao je 151. tenisera svijeta, Japanca Šintara Močizukija, sa 6:3, 7:6, 6:3, dok je u četvrtfinalu bio bolji od Nijemca Jana Lenarda Štrufa rezultatom 7:5, 7:6, 6:3.

Gdje možete da gledate meč Đoković - Siner?

Polufinalni duel Novaka Đokovića i Janika Sinera možete pratiti u direktnom prenosu na kanalima Arena sport i RTS 2.

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