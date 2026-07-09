Đokovića otpisao jedini Britanac koji je vjerovao u njega: "Jednostavno ne vidim kako može da izdrži"

Bivši britanski broj jedan Gerg Rusedski najprije je najavio Novaka Đokovića na tronu Vimbldona, ali kako se meč sa Janikom Sinerom približava, riješio je da promijeni mišljenje

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je poslije pet sati i 15 minuta borbe ponovo ispisao istoriju, bilo je to u četvrtfinalu Vimbldona protiv Felksa Ože-Alijasima. Iako je igra koju je Srbin pokazao na zavidnom nivou, onaj koji je dosad bio uz Novaka riješio je da, ipak, zauzme stranu Janika Sinera. Riječ je o Gregu Rusedskom, bivšem britanskom teniseru, koji je u najavi grend slema u Londonu vidio Đokvoića na tronu.

Kako bi Srbin stigao do finala, moraće da savlada Janika Sinera, koji je istini za volju muči na Vimbldonu, ali i dalje niže pobjede. Italijan je u četvrtfinalu bio bolji od Jana-Lenarda Štrufa, na terenu je proveo znatno manje vremena, a kad se uzme u obzir da je igrao i u terminu prije Novaka, onda je u pozamašnoj prednosti, tumači Rusedski.

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"Nemam nikakvu dilemu po ovom pitanju", rekao je Greg Rusedski u svom podkastu. "Spreman sam da stanem iza svojih riječi. Prognozirao sam da će Đoković osvojiti 25. grend slem titulu upravo na Vimbldonu, ali mislim da je u ovom meču potrošio previše energije. Jednostavno, rezervoar ne može tako brzo da se napuni. Istorija jeste pokazala da Novak umije da se oporavi od ovakvih napora, ali mislim da će ovoga puta upravo to biti najveći problem. Siner će produžavati poene."

Rusedski je jasno vidio šta će biti problem najboljeg tenisera svih vremena. "Đoković ne može da igra bekhend na bekhend kao protiv Feliksa Ože-Alijasima. Naravno da će pokušati da napadne Sinerov forhend, ali Janik će biti spreman na to. Ispraviće ono što nije valjalo, biće maksimalno fokusiran. Ove godine još nije osvojio grend slem, nije igrao nijedno grend slem finale i sigurno će imati dodatni motiv. Uz sve to, poslije ovako iscrpljujućeg meča koji je Novak odigrao, jednostavno ne vidim kako može da izdrži."

Šta je Rusedski još primijetio?

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Britanski teniser pokušao je da opiše kako se izgledati dan Novaka Đokovića. Odmor je prioritet. "Kako će se oporaviti? Šta može da uradi za narednih 48 sati? Da li smije da primi infuziju? Hoće li provoditi vrijeme u ledenim kupkama? Kako će pripremiti tijelo? Sigurno sutra neće ni pipnuti reket.

Za njega je sutrašnji dan samo oporavak, oporavak i još jednom oporavak. Ako uspije da se vrati, kvalitet tenisa je i dalje tu. Ali prednost sada dajem Janiku Sineru upravo zbog fizičkog napora kroz koji je Novak prošao.

Može li sa 39 godina ponovo da se vrati? Ako uspije, imaće svoju šansu. Ali nisam siguran da će mu tijelo dozvoliti da odigra na nivou na kojem želi", zaključio je Britanac.