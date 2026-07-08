"Gdje god da igrate protiv njega, najteže je": Đoković nahvalio Sinera pred veliki okršaj

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković najavio je meč sa prvim teniserom svijeta Janikom Sinerom.

Izvor: Immy Thompson-Bland/IPS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković još jednom će se sastati sa Janikom Sinerom. Srbin i Italijan odigraće u petak polufinalni duel na Vimbldonu, koji mnogi već nazivaju finalom prije finala. Do tada, rođeni Beograđanin govorio je o očekivanjima pred naredni meč u Londonu. Jasno je - duel sa Sinerom predstavlja najveći izazov u današnjem tenisu.

"Bilo gdje je teško, iskreno. On je toliko kompletan igrač i toliko je napredovao da je... gdje god da igrate protiv njega, to je vjerovatno ultimativni izazov koji trenutno možete da imate u tenisu. Alkaraz i on, ali Siner je broj jedan. Takva vrsta kontinuiteta rezultata zaista je nešto izvanredno", rekao je za srpske medije Novak Đoković u Londonu.

Ipak, Novak je u meču protiv Feliksa Ože Alijasima pokazao inat, istrajnost i, ono što je najvažnije, mentalnu snagu. Na terenu je proveo pet sati i 15 minuta i uspio da stigne do pobjede u najdužem meču svoje karijere na Vimbldonu. I pored brojnih dobrih rezultata u proteklom periodu, Novak vjeruje da je Siner u prednosti.

"Branilac je titule ovdje i podiže nivo igre iz meča u meč. Biće sigurno svježiji i motivisaniji. Ja se nadam da ću biti u stanju da igram i da se osjećam bar onako kako je to bilo u četvrtfinalu. Nadam se da neću imati nekih većih problema kao što je to bio slučaj prošle godine, kada sam praktično povrijeđen ušao u meč sa njim. Nadam se da se to neće desiti ove godine", zaključio je Novak Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!