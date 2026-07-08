"Zbog toga je Novak Đoković nepobjediv": Ože-Alijasim naučio lekciju, ništa mu nije mogao

Kanađanin Ože-Alijasim pokušao je da objasni na koji način Novak Đoković neutrališe igru protivnika.

Izvor: Wimbledon.com/Printscreen

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je poklekao u mataronskom meču protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona, a nakon iscrpljujućeg poraza je pokušao da objasni zašto je Srbina toliko teško pobijediti na Centralnom terenu.

Imao je mladi as svoje šanse, sjajno je servirao, "čestio" linije, ali njegovi udarci su se odbijali kao o zid. Na kraju je morao da stisne poruku boljem i dobro razmisli o savetima koje mu je davao tokom karijere.

"Ukratko, bila je to nevjerovatna borba, neverovatna bitka protiv legende našeg sporta. Naravno da mi je teško, desilo mi se u četvrtfinalu u Parizu, a sada ovdje. Imao sam i drugih prilika u karijeri gdje tako tijesni mečevi nisu išli na moju ruku. Moraću da vidim šta mogu da uradim da se to desi sljedeći put. Za sada, mogu biti ponosan na borbu i da idem dalje", rekao je Kanađanin u uvodu konferencije.

Razlika je bila u detaljima, nije imao Ože-Alijasim dovoljno iskustva u taj-brejkovima, dok je tokom čitavog meča pružao jako dobar otpor sedmostrukom šampionu Vimbldona.

"Bio sam veoma samouvjeren. Ne mislim da je to bio problem. Nakon što sam izjednačio na 1:1, malo sam izgubio fokus u jednom gemu trećeg seta poslije više od dva i po sata intenzivne koncentracije. U četvrtom setu sam imao sreće da se vratim jer je i on imao blagi pad forme i dao mi je priliku. Ali na kraju je ponovo pokazao da igra najbolje kada je najvažnije. Čvršći je od mene kada dođu važni trenuci."

Šta je Đokovićeva tajna? "To je stvar stila igre. Njegov je konzistentniji i čvršći pod pritiskom od mog. Njegov servis je vjerovatno jedan od najboljih. Na svakom drugom servisu, on vas tjera da igrate još jedan udarac i uvijek vraća duboko. Viđamo to već mnogo godina, ali je i dalje impresivno što to može da uradi iznova i iznova."

"Vjerovao sam da mogu da pobijedim do samog kraja. Trudio sam se da dobro serviram, da ne rizikujem previše i da biram najpametniji udarac u svakom trenutku. Bio je gem u kojem sam vodio 0-30 na servis protivnika i promašio sam bekhend niz liniju. Da je ušao u polje, možda bih vodio 0-40. Da li žalim što nisam nastavio da gradim poen? Možda. Ali to su odluke koje donosite na terenu i morate da živite sa njima."

Zašto je Novaka Đokovića tako teško pobijediti? "Gledao sam bezbroj Novakovih mečeva tokom godina. Čak i kada nije bio u svojoj najboljoj formi, kao u tom finalu protiv Rodžera ovdje 2019. godine, on uvek ostavlja utisak da u taj-brejkovima ili ključnim trenucima dobro servira ili vas tjera da igrate dodatni udarac. Drži vas u poziciji u kojoj ne možete da ga napadnete, neutrališe vašu igru i čeka vašu grešku. Ja sam po prirodi ofanzivniji igrač, ali moraću da naučim kada da napadam, a kada da budem malo čvršći", zaključio je Kanađanin.