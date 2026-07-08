"Novače, ovo je potpuno ludilo": Monika Seleš gledala Đokovića uživo, pa se obratila njegovoj ćerki Tari

Monika Seleš čestitala je Novaku Đokoviću na pobjedi na Vimbldonu, pa je imala savjet za njegovu ćerku Taru.

Izvor: AFP7 / Zuma Press /Glyn KIRK / AFP/ Profimedia

Novak Đoković je pokazao još jednom cijelom svijetu zašto je najveći ikada. Ima 39 godina i uspeo je da dobije najduži četvrtfinalni meč u istoriji Vimbldona i da poslije pet sati i 15 minuta slomi otpor Feliksa Ože-Alijasima - 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Njegova partija oduševila je mnoge, među njima je i legendarna Monika Seleš. Bivša jugoslovenska teniserka gledala je meč uživo, pa je objavila snimak sa zanimljivom porukom za srpskog asa.

"Konačno sam gledala mečeve na Vimbldonu. Dva uzbudljiva četvrtfniala kod dama, a onda - šta da kažem za Novaka? Nastavljaš da nas inspirišeš svojom igrom, fizičkom spremnošću, mentalnim fokusom. Onaj poen u petom setu, super taj-brejk na 4:3 poslije pet sati tenisa je bio potpuno lud. Legendo", napisala je Monika.

"Taro, moraš da radiš sa tatom"

Pogledajte 00:37 Novak Đoković slavi pobedu na Vimbldonu Izvor: RTS2 Izvor: RTS2

Na samom kraju je čuvena mala Mo imala i poruku za njegovu ćerku Taru. Tvrdi da Novak mora da radi na svom plesu tokom proslave.

"P.S Taro, nastavi da radiš sa tatom na plesnim potezima. Ima tu mnogo prostora za napredak", našalila se Selešova.

Poruka Monike Seleš za Novaka Đokovića

Izvor: Printscreen/Instagram/monicaseles10