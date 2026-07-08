Rodik otkrio šta je doživio tokom Đokovićevog maratona: "Mislio sam da Novak viče na mene"

Bivši teniser Endi Rodik ponovo je analizirao uspjeh Novaka Đokovića, a kao i prethodnih puta jednostavno nije mogao da sakrije oduševljenje zbog pisanja istorije srpskog tenisera.

Izvor: Printscreen/YouTube/Served Podcast/NEIL HALL/EPA

Bivši Američki teniser Endri Rodik na zanimljiv način najavio je novu epizodu podkasta.

"Ova epizoda trajaće kraće nego Novakov meč protiv Feliksa Ože Alijasima - i to najmanje četiri sata kraće", rekao je Rodik uz osmijeh. Potom je u podkastu govorio o najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću i njegovoj sjajnoj petosatnoj partiji u četvrtfinalu Vimbldona.

Rodik se pohvalio kako je imao priliku da sa specijalne pozicije prati meč Novaka Đokovića i Francuza. Bio je u svojstvu novinara ESPN, pa je pokušao da do detalja prenese doživljaj sa terena.

"Prvi put da zaista radim ovako nešto za ESPN i da učestvujem na taj način. Imao sam priliku da iz prvog reda posmatram jedan od onih mečeva koji mogu da definišu turnir - možda čak i istoriju našeg sporta. Nikada ne znate. Bilo je zaista zabavno. Mnogo zabave", rekao je bivši svjetski broj jedan.

"Jedan od mojih omiljenih dijelova tog ESPN boksa je činjenica da se loža za igrače nalazi odmah iznad njega. Tako da, svaki put kada pokažu neku emociju - recimo, Novak vikne prema svom boksu - na trenutak imam osjećaj kao da viče na mene. Onda shvatim da zapravo gleda iznad mene. Bilo je nevjerovatno", kroz osmijeh je prepričavao Rodik.

Novak je na terenu proveo pet sati i 15 minuta, bio je to njegov najduži meč u istoriji igranja na Vimbldonu. Uz to, 55. igra polufinale nekog grend slema. I na kraju, ali ne i najmanje važno - ima 39 godina, a partije koje pruža mogle bi, a i trebalo bi, da posrame apsolutno sve aktivne i znatno mlađe tenisere.

Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Pored svih superlativa, pored pobjede i svega ostalog, ono što mene najviše fascinira jeste činjenica da je on već osvojio sve u tenisu. Osvojio je sve. Osvojio je sve toliko puta. Ima prelijepu porodicu, a sada juri duhove prošlosti i granice koje je sam postavio. To je samo mali dio cijele priče. Ali način na koji je uspio da živi toliko disciplinovano, toliko dugo i da ostane vjeran tom načinu života... A onda, činjenica da i dalje ima tu vrstu energije, da mu je sve ovo i dalje toliko važno - to se zaista ne može dovoljno naglasiti."

"Nije kao da se samo pojavi i može da igra pet sati. Znam da igra sa ograničenim rasporedom, ali svaki zalogaj hrane koji pojede utiče na njegov posao. Svaka noć sna koju odspava i dalje utiče na njegov posao. Svaka odluka koju donese, čak i kada nije na turniru i dalje utiče na njegov posao. A ne mora ništa od toga."

"Nije kao da mora da nastavi. Nije kao da postoji neki broj koji treba da dostigne prije penzije. Nije kao da postoji neka jasna tačka do koje mora da stigne. Motivi koji ga pokreću... to je nepoznat put. On više nije u fazi karijere kada je garantovano da će osvajati grend slemove. Nije više situacija u kojoj dolazi na turnir i kaže: 'Da, znam da ću za dvije nedjelje držati trofej.' Sada je sve neizvjesno."

"I nije kao da u tenisu imaš neku vrstu kolektivne podrške. Nisi u sportu gdje imaš svlačionicu punu saigrača, gde postoji ta vrsta zajedništva i gdje ljudi mogu da te podignu kada je teško. Nema trenera koji će ti prići i reći: 'Slušaj, i dalje igraš odlično, daj mi još 20 dobrih minuta večeras.' Ne - on sam mora da izdrži pet sati i 15 minuta. To je ono što pokazuje. On iznova pokazuje koliko je tenis težak sport, koliko vrijedi sve ono što je potrebno za uspjeh."

Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"To me najviše fascinira"

Najbolji teniser svih vremena iz meča u meč pomjera granice, ono što je posebno zanimljivo jeste da je na posljednjih nekoliko grend slemova igrao zaista duge i iscrpljujuće mečeve. Susreti od po tri, četiri, pet sati postali su rutina za srpskog tenisera čak i u 40. godini.

"I to je ono što mene najviše fascinira. Uvijek me oduševljava činjenica da gledam nešto što je gotovo neverovatno. Više ni ne mogu da pratim sve brojke - ne znam koji mu je ovo već 66. četvrtfinale na grend slem turnirima ili tako nešto - i on i dalje ulazi u taj režim potpune koncentracije. Ovo mu je bio tek drugi super-tajbrejk koji je igrao. Imao je još samo jedan klasičan taj-brejk u toj novoj, produženoj formi - na US Openu, a ne u ovom formatu. Drugi put ukupno. Onaj prethodni bio je na Vimbldonu 2019. godine, kada je pobedio Rodžera.

Samo gledam i imam ogromno poštovanje", rekao je Rodik.

Bivši teniser razumije situaciju u kojoj se Đoković nalazi.

"Naravno da je izuzetno teško biti maksimalno motivisan svakog minuta svakog meča. Bilo je nekoliko gemova gdje nije bio na najvišem nivou i možemo da tražimo sitnice - to je dio posla kada komentarišemo meč. To je bio jedan opušten gem, možda trenutak mentalnog pada. A onda se osvrneš i kažeš - naravno, toliko godina kasnije...

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Izvinjenje Novaku unaprijed, ali... Novak je pobijedio. Osvojio je meč u petom setu kroz produženi super-tajbrejk sa 7:6. Meč je trajao pet sati i 15 minuta - najduže četvrtfinale u istoriji Vimbldona, što je jednostavno nevjerovatno. Istovremeno sam toliko impresioniran Novakom i njegovim nastupom. Nivo igre? Nevjerovatan. I dalje igra tenis na najvišem nivou i dalje živi taj način života.

"Ja sam se povukao sa 30 godina, čoveče. On ima 39 i ima neuporedivo više uspjeha od mene. Naravno, moje poređenje s njim je kao zrno pijeska u bazenu u odnosu na cijeli okean, ali činjenica da on i dalje traje..."

"Žao mi je Feliksa"

Francuz je dao maksimum, ali kako je i sam Rodik rekao - jednostavno je Novak Novak.

"To je zaista nevjerovatno. Bilo mi je, takođe, veoma teško zbog Feliksa. Odmah je otišao preko terena, djelovalo je kao da su mu se ramena tresla. Nisam mogao da procijenim šta se tačno dešava. Mi smo u tom trenutku bili usred prenosa i ne znam da li je bio emotivan ili ne. Ali nisam mogao da prestanem da razmišljam o tome. Pogotovo poslije njegove konferencije za medije nakon poraza od Kobolija na Rolan Garosu, kada je rekao nešto u smislu: 'Jednostavno nisam dovoljno dobar. Nisam više taj igrač.' Nemojte me napadati u komentarima - ne citiram ga bukvalno - ali nešto u tom smislu: bio je razočaran, želio je da bude taj igrač, želio je da bude na tom nivou, ali tog dana nije uspio da napravi taj korak."

5 hours and 15 minutes later, Novak changes history yet again! ️



All new Quick Served just dropped! Catch Andy’s day 9 recap now, link in bio!pic.twitter.com/Z1yNcxvsHZ — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast)July 8, 2026

"Izgubio je, ali je pokazao da pripada tom nivou. Imao sam i ja trenutke na tom terenu kada sam osjećao da sam odigrao kako treba, da sam se podigao na pravi nivo - i ipak izgubio. Ne znam da li je Feliks mogao mnogo toga drugačije da uradi. Ne mislim da je napravio neku veliku grešku. Novak je jednostavno Novak. Kada je najveća kritika koju neko može da dobije zapravo poređenje sa tri ili četiri najbolja igrača u istoriji ovog sporta, onda vjerovatno radiš nešto kako treba.

"Zaista ne znam šta drugo da kažem. Dok je odlazio sa terena, držao je glavu spuštenu. I osim samog rezultata, ne znam da li je imao mnogo razloga da bude razočaran. Tenis je jednostavno težak sport", zaključio je Endi Rodik.

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