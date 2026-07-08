Feliks Ože Alijasim: "Ljudi, ne razumijem kako Novak Đoković može ovako"

Feliks Ože Alijasim ostao je bez riječi na uspjehe Novaka Đokovića, nije mu jasno kako Srbin sa 39 godina može da igra ovako.

Izvor: Printscreen/YouTube/Wimbledon

Feliks Ože-Alijasim je posle pet sati i 15 minuta borbe izgubio od Novaka Đokovića na Vimbldonu. Nevjerovatan meč, velika drama i slavlje srpskog tenisera. Poslije tog meča je kanadski igrač došao na konferenciju za medije i tamo je imao malo problema. Nije mogao da dođe do riječi, nije mu bilo dobro.

"Dajte mi samo malo vremena. Malo mi se vrti u glavi. Uf...", rekao je Alijasim na samom početku i dobio malo vremena da se presabere.

Potom je analizirao dešavanja sa meča.

"Ukratko, bila je to nevjerovatna borba, nevjerovatna bitka protiv legende našeg sporta. Naravno da mi je teško, desilo mi se u četvrtfinalu u Parizu, a sada ovdje. Imao sam i drugih prilika u karijeri gdje tako tijesni mečevi nisu išli na moju ruku. Moraću da vidim šta mogu da uradim da se to desi sljedeći put. Za sada, mogu biti ponosan na borbu i da idem dalje", rekao je Kanađanin u uvodu konferencije.

"Stvarno ne razumijem kako Novak može"

Alijasim će u avgustu da proslavi 26. rođendan, mlađi je 13 godina od Đokovića i nije mu jasno kako Novaku uspjeva da igra na ovom nivou i da pobjeđuje u tim godinama.

"Drugačije se osjećam sada nego u Parizu. Igrao sam sa Novakom u četvrtfinalu, potencijalni meč sa Sinerom u polufinalu, da sam pobijedio, to je ludo. Volio bih da sam mogao da igram sa Janikom u petak, ali... Zato i kažem da je drugačiji osjećaj. Imam 25 godina i ne razumijem kako Đoković može opet da igra za dva dana. Nevjerovatno je za njegove godine. Ja osjećam umor i sve što želim sada je da se odmorim", iskren je Alijasim.

Feliks Ože Alijasim konferencija posle meča sa Đokovićem Izvor: Youtube/Wimbledon

Na Rolan Garosu je Feliks rekao da ne osjeća da je igrač kakav želi da bude, pa su ga pitali da li se to promijenilo na Vimbldonu.

"Važno je uvijek davati odgovor u sadašnjosti, u smislu od toga kako se sada osjećaš. Moraš da pozicioniraš sebe da stalno dolaziš do završnice, četvrtfinala, polufinala, da dođeš do prvog finala. Da bi to uspio moraš stalno da igraš na najvišem nivou. Ti mečevi su potpuno različiti. Mogao je i ovaj da bude drugačiji za mene, ali to je to, gotovo je sad. Hoću da se odmorim i da se spremim za seriju turnira u Americi i za US Open", zaključio je Alijasim.

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(MONDO)