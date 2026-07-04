Neočekivan problem za Janika Sinera: Crta se polufinale sa Đokovićem, ali na ovo nije računao

Britanac Greg Rusedski vjeruje da Đoković može da sruši Sinera u polufinalu, a onda i da podigne 25. grend slem trofej.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod na osmu titulu na Vimbldonu u nedjelju od 14.30, kada će odmjeriti snage sa Rusom Romanom Safiulinom. U potencijalnom četvrtfinalu bi mogao na Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, dok bi u polufinalu mogli da gledamo reprizu prošlogodišnjeg polufinala. Prema riječima Grega Rusedskog, izvjesno je da će Đoković i Siner odigrati novi teniski klasik.

Srpski as je uvijek favorit kada se igra na travi, a u prva tri meča na londonskom slemu je pokazao i više nego zavidnu fizičku spremnost.

"Novak je bio apsolutno briljantan dva seta, a onda je odjednom došlo do malog prekida“, rekao je Rusedski u svom podkastu "Van terena sa Gregom" i nastavio:

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"Rinderkneš je izašao sa terena, oporavio se, ali je Đoković pronašao način da završi igru u četvrtom setu. Za mene, Đoković je sve bolji i bolji sa svakom rundom. U sljedećem kolu ima Safiulina, ruskog kvalifikanta. Đoković je na pravom putu i ​​zaista igra odličan tenis. Bio bih iznenađen ako ne gledamo polufinale između Sinera i Đokovića, a on će upisati svoju 106. pobjedu."

Vjeruje da može do 25. grend slema

Nekadašnji britanski as od početka sezone govori kako bi ovo mogao da bude Novakov turnir i da je realno da na Centralnom terenu podigne 25. grend slem trofej. Takođe, vidi i veliku prednost Đokovića u odnosu na Sinera, ako dođe do njihovog okršaja.

"Čini se da ima realne šanse da osvoji svoju 25. grend slem titulu. Uz to, naredne nedjelje se očekuju i više temperature, što će predstavljati veći izazov za Sinera nego za Novaka. Pomislili biste da je obrnuto sa 39-godišnjakom, ali Novak me uvijek impresionira."

Šta je sa Sinerom?

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Italijan ima čist put do polufinala sa Đokovićem i do tog potencijalnog duela za rivala nema nijednog igrača u Top 50.

"Problem sa Sinerom je taj što su očekivanja ogromna zbog dominacije koju je pokazao na turnirima iz Masters serije. Svi su bili šokirani kada je u Parizu morao da odustane zbog iscrpljenosti vrućinom, grčeva, virusa ili čega god već. Na Sineru je sada i veći pritisak jer trenutno nema Alkaraza. Bilo je zanimljivo dok su njih dvojica dijelili taj teret očekivanja", kaže Ruserdski i poentira:

"Moramo biti realni kada je riječ o standardima koje je sam sebi postavio. Bilo da je riječ o Novaku, Janiku, Federeru ili bilo kom drugom velikom šampionu - od svih njih se mnogo očekuje. Vidimo kada njegova igra nije na najvišem nivou, ali veliki šampioni i tada pobjeđuju rivale, čak i kada pružaju 75 ili 80 odsto svojih mogućnosti. Jer, nema velike razlike između njihovog najboljeg izdanja i one 'druge' varijante igre."