Đoković iznenađen: "Odakle je Luka Modrić? Nisam to znao"

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je veliki prijatelj sa Lukom Modrićem, ali ovaj detalj nije znao.

Izvor: Dino Stanin/Xinhua / Zuma Press / Profimedia / YouTube / Wimbledon

Reprezentacija Hrvatske eliminisana je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Portugala, a bio je to posljednji meč u reprezentativnoj karijeri Luke Modrića. Legenda Reala i aktuelni igrač Milana je jedan od sportista sa najdugovječnijom karijerom sa naših prostora, a nije tajna da je tokom nje razvio prijateljski odnos sa najboljim teniserom svih vremena, Novakom Đokovićem.

Srpski as nikada nije krio da navija za "vatrene" kada ne igra Srbija i često se družio sa hrvatskim fudbalerima. Takođe, svakog ljeta skokne u komšiluk na ljetovanje i u više navrata je isticao da se tamo osjeća jako prijatno. Iza njega i Modrića su godine i godine druženja, ali jednom prilikom je ostao zatečen kada je saznao da je Luka rođen u Zadru.

Prilikom posjete tom dalmatinskom gradu 2020. godine, priznao je da nije znao iz kog mesta je porijeklom hrvatska legenda.

"Nisam znao da je Zadar rodni grad Luke Modrića, tako da ću ga nazvati da mi da neku preporuku gdje da odem, šta da radim, koga da upoznam... Nadam se da ću imati priliku i da jednom s njim boravim u njegovom gradu", rekao je najbolji teniser svijeta u intervjuu za Nova TV.

"Nismo se čuli neko vrijeme"

Izvor: x/printscreen

Novak je tada otkrio da postoji ideja o saradnji između njih dvojice, a pretpostavlja se da je mislio na promociju sporta na našim prostorima.

"Pa nismo se čuli već neko vrijeme. Čuli smo se početkom godine i pričali o nekim događajima koje bi mogli napraviti zajedno, kako u regiji tako i u svijetu. Naravno, Luku podržavam i pratim. On je jedan od najboljih fudbalera na svijetu. Izuzetno dobar momak, porodični čovjek. Mađioničar s loptom".

Na pitanje da li je Luka uz Novaka napravio najveću karijeru od sportista sa ovih prostora, srpski as je rekao da se nada da će imati priliku da se zajedno osvrnu na sve ono što su postigli tokom više od dvije decenije bavljenja profesionalnim sportom. Posebno je istakao činjenicu da je Luka u konkurenciji Mesija i Ronalda bio tako dominantan.

"Sigurno da je jedan od najvećih u istoriji s ovih prostora. Apsolutno. Osvojiti Zlatnu loptu u konkurenciji Mesija i Ronalda i ostalih igrača u ovoj eri je nešto tako veliko što ćemo shvatiti tek nakon što završi karijeru. To su rezultati koji su vječni. To što je učinio s hrvatskom reprezentacijom, kako se odnosi prema nacionalnom dresu, zakucana pozicija u Real Madridu, najvećem klubu svijeta. To su stvari koje... Kada gledam njegove i svoje uspjehe, kao direktnog učesnika i još uvijek aktivnog, još ne možemo shvatiti veličinu toga. Stalno se nešto događa, život ide dalje i nekako nemaš vremena da se osvrneš i sagledaš stvari objektivno i vidiš što si napravio. Vjerovatno kada budemo imali vremena sješćemo na piće uz obalu i osvrnućemo se na sve to. Postigao je fenomenalan uspjeh i želim mu sve najbolje".

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