Luka Modrić krivi sudije za poraz Hrvatske: "Uvijek na našu štetu, guraju velike ekipe"

Luka Modrić kritikuje suđenje nakon poraza Hrvatske od Portugala, ističući da VAR tehnologija često ide na štetu 'vatrenih'.

Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske ispala je sa Svjetskog prvenstva i to na najbolniji mogući način. Hrvatska je vodila protiv Portugala, potom je Kristijano Ronaldo izjednačio iz penala, da bi u 94. minutu Gonsalo Ramoš postigao gol kojim je došlo do preokreta.

Nije to bilo sve, Hrvatska je uspela i da se ponada, pošto je u 103. minutu Joško Gvardiol postigao gol vrijedan produžetaka, poslije čega se oglasila VAR tehnologija - i pogodak je poništen zbog ofsajda. Hrvatskoj je odmogao "čip" u lopti i to je značilo da moraju da pakuju kofere, pa će ovaj poraz ujedno biti i oproštaj jedne generacije koja ima dvije medalje sa Mundijala. Očekuje se da se od reprezentacije oproste Perišić, Kramarić i Modrić, a kapiten "vatrenih" nije htio još o tome.

"Veliko razočaranje zato što smo zaslužili mnogo više. Neke stvari nam nisu išle u korist. Taj penal, da je bilo obrnuto, nikad se ne bi uključivao. Rekao sam u početku za taj VAR, kad se tek uveo, da mi se ne sviđa", rekao je Luka Modrić.

"Za neke stvari je dobar, ali ga pogrešno koriste ili ga koriste selektivno, gledajući veličinu tima ili ne znam šta već. Ako je neka greška 200 odsto, onda uđeš. Ako nije, ako je u sivoj zoni, onda nema šta da ulaziš, nema šta VAR da se javlja jer ovo danas nije nikakav penal", rekao je Modrić o penalu koji je dosuđen za Portugal.

Gol Kristijana Ronalda za 1:1 na meču Portugal - Hrvatska. Izvor: YouTube/Arena sport TV

"Utakmicu možemo da sagledamo u dva dijela. U prvom poluvremenu nismo bili na našem nivou, dosta smo bili povučeni, ali drugo smo odigrali fenomenalno, jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to ranije da završimo, ali nismo uspjeli. Dosta smo se ispromašivali i onda su se dogodile neke stvari koje su mi nevjerovatne. Teško je reći nešto pametno ovako vruće glave. Možemo da budemo ponosni kako smo odigrali drugo poluvrijeme, zaslužili smo više. Ali tako je, fudbal je takav", istakao je Modrić o utakmici.

Nije mogao da prežali pomenuti penal koji je dosuđen za Portugal i koji je dao impuls ovoj ekipi, posebno kada je Kristijano Ronaldo pogodio sa "bijele tačke", za svoj prvi ikada gol u nokaut fazi na svjetskim prvenstvima.

"Guraju se, nije ga on povukao, nego ga drži i jedan i drugi padaju. Zbog toga ne možeš da sudiš penal u ovakvoj utakmici. Zato kažem, mora da se koristi ako je greška 200 odsto. Ako je negdje gdje možeš da ga tretiraš i ovako i onako, nema šta tu da ulaziš. I to me nervira i uvijek ide na našu štetu. Ali šta je, tu je. Idemo dalje, nećemo se na to vaditi. Ali me takve stvari smetaju jer ti odlučuju o sudbini, odlučuju ti o raspoloženju za sve što radiš, odričeš se, kidaš se, boriš".

Portugal - Hrvatska 2:1 Izvor: TV Arena sport

Podsjetimo, Portugal će u osmini finala igrati protiv Španije i to će biti derbi dosadašnjeg Svjetskog prvenstva.