Ovako je Hrvatska ispala sa Mundijala 2026: Slavili u 103. minutu, kući idu zbog VAR tehnologije

Bolan poraz reprezentacije Hrvatske jer im je u 16. minutu nadoknade poništen gol za produžetke protiv Portugala na Mundijalu 2026.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbalska reprezentacija Hrvatske završila je takmičenje na Svjetskom prvenstvu koje 2026. godine organizuju SAD, Kanada i Meksiko. Izabranici Zlatka Dalića poraženi su od Portugala, koji je napravio veliki preokret (2:1) za plasman m

eđu 16 najboljih timova na turniru. Ipak, Portugalci su morali da strepe u samom finišu susreta...

Nakon jedne duge akcije Hrvatske mrežu iza golmana Košte zatresao je rezervista Joško Gvardiol. On je bio najznalažniviji u pkaznenom prostoru rivala i činilo se da je svom timu doneo novu nadu - produžetke u kojima mogu da se izbore za prolaz u narednu fazu turnira. Ipak, VAR tehnologija i čip koji je ugrađen u loptu izbacili su Hrvatsku sa turnira nakon što su "upitani" za mišljenje.

Nakon centaršuta Ivana Perišića sa leve strane terena, loptu je u kaznenom prostoru zakačio Igor Matanović, a ona je na drugoj stativi stigla do Marija Pašalića. Kada je Pašalić uspio da je "doturi" do Gvardiola, defanzivac sa fantastičnim osjećajem za postizanje pogodaka odradio je svoj dio posla, ali... Čip u lopti locirao je da je Matanović imao kontakt, a da je Veiga loptom igrao "slučajno", pa je signalizirana ofsajd pozicija Pašalića. Pogledajte tu situaciju:

Poništen gol Joška Gvardiola u nadoknadi meča Portugal - Hrvatska. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Tri minuta nakon što je Joško Gvardiol zatresao mrežu, glavni arbitar je uz pomoć svi pomoćnih rekvizita procijenio da ovaj gol nije regularan. Pogodak Hrvatske za 2:2 poništen je u 16. minutu nadoknade, a nakon toga je bilo jako malo vremena da tim Zlatka Dalića ponovo zaprijeti i izjednači rezultat.