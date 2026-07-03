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Portugal izbacio Hrvatsku sa Mundijala: "Vatrenima" poništen gol u 104. minutu

Portugal izbacio Hrvatsku sa Mundijala: "Vatrenima" poništen gol u 104. minutu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Selekcija Portugala je savladala Hrvatsku i osigurala plasman među 16 najboljih timova na Svjetskom prvenstvu.

Portugal pobijedio Hrvatska Mundijal Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia

Portugal je izborio osminu finala Svjetskog prvenstva!

Izabranici Roberta Martineza su pobijedili Hrvatsku (2:1) poslije preokreta i prošli u dalju fazu takmičenja, gdje će igrati protiv Španije.

Hrvati su poslije prilično nezanimljivog prvog poluvremena prvi stigli do prednosti početkom nastavka golom Ivana Perišića, ali su Kristijano Ronaldo iz penala u 68. minutu, te Gonkalo Ramoš u četvrtom minutu sudijske nadoknade, donijeli preokret za Portugal.

Joško Gvardiol je pogodio mrežu za izjednačenje u 104. minutu, ali je poslije intervencije iz VAR sobe, norveški sudija Espen Eskas poništio pogodak, pa je Portugal prošao dalje.

Na utakmici u Torontu, poništena su još tri pogodaka, jedan Portugalu i dva Hrvatskoj, takođe zbog malih ofsajd pozicija. Pri rezultatu 1:0 za „kocaste“ Igor Matanović je pogodio mrežu, a kasnije su poništeni pogoci i Kristijanu Ronaldu odnosno Petru Sučiću.

Hrvatska je preko Matea Kovačića pogodila stativu, a na drugoj strani je prečku uzdrmao Rafael Leao, sve u drugom polufvremenu.

(MONDO)

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Hrvatska Portugal Mundijal 2026

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