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Panika pred meč Hrvatske i Portugala: Prijeti pakao i odlaganje?

Panika pred meč Hrvatske i Portugala: Prijeti pakao i odlaganje?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Meč Hrvatske i Portugala pod pretnjom prekida, a možda i odlaganja.

Panika pred meč Hrvatske i Portugala: Preti pakao i odlaganje? Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Fudbaleri Hrvatske i Portugala igraju meč šesnaestine finala na Svjetskom prvenstvu, a ova utakmica je pod prijetnjom prekida. Derbi ove faze je zakazan za 1.00 čas između četvrtka i petka za kada su najavljene paklene vrućine.

Prema prognozama, temperatura tokom utakmice iznosiće oko 32 stepena, dok će subjektivni osećaj biti čak 42 stepena, zbog visoke vlažnosti vazduha.

Dodatno upozorenje je izdato zbog najavljenih grmljavinskih oluja baš u periodu odigravanja utakmice. Kako kažu pravila FIFA, meč može biti privremeno prekinut ukoliko se grmljavinsko nevrijeme približi na manje od 13 kilometara od stadiona.

Tada bi uslijedio prekid meča i evakuacija svih sa stadiona. Na snazi je žuti meteo alarm, tako da postoji šansa da ovaj scenario bude izbjegnut.

Dosta poteškoća imaju timovi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, što zbog velikih padavina, što zbog zemljotresa i visokih temperatura. Prije neki dan su upravo Portugalci imali problem sa snažnim vjetrom, trening je bio pod znakom pitanja, ali je na kraju sve proteklo po protokolu.

BONUS VIDEO:

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00:59
Kaisedo besan zbog novog pravila na Svetsko prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

 (MONDO)

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska Portugal

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