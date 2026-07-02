Procurili sastavi za Hrvatska - Portugal: Izgleda da je Dalić hrabriji od Martineza

Hrvatska i Portugal se bore za osminu finala Svjetskog prvenstva. Obje reprezentacije traže šansu za medalju, a pritisak je ogroman.

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Hrvatska i Portugal bore se za mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi (četvrtak na petak od 1 ujutru), i bez ikakve sumnje to je možda i najveći derbi prve nokaut runde. Hrvatska se sa posljednja dva turnira vraćala sa medaljom oko vrata (srebro u Rusiji, pa bronza u Kataru), dok je Portugalu ovo sigurno posljednja šansa da generacija predvođena Kristijanom Ronaldom dođe do titule.

Međutim, dvije reprezentacije, koje imaju zaista fantastične igrače, nisu se do sada proslavile na ovom turniru i može se reći da su se pomalo i "provlačile" do sada, a sad nemaju pravo na grešku.

Kako će igrati Hrvatska?

Dosta je kombinovao selektor "vatrenih" Zlatko Dalić na ovom turniru i tražio pravu kombinaciju, a prema izvještajima u Hrvatskoj sprema se da na klupi ostavi Joška Gvardiola i Luku Vuškovića. Najskuplji defanzivac u istoriji fudbala nije u formi pošto je ipak zbog povrede propustio skoro čitavu polusezonu, dok je talentovani Vušković - novi igrač Brajtona - bio kritikovan zbog grešaka na meču sa Engleskom.

Zato se očekuje da opet tandem štopera budu Šutalo i Pongračić, dok bi Matanović trebalo da ima prednost u odnosu na Musu i Budimira. Tu se vidi hrabrost Dalića da skloni iz tima igrače koji nisu u formi.

Očekivani sastav Hrvatske: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Matanović.

Kako će igrati Portugal?

Pitanje svih pitanja tokom čitavog Svjetskog prvenstva je da li selektor Roberto Martinez smije da pošalje Kristijana Ronalda na klupu? Bio je najslabiji igrač Portugala protiv Irana i Kolumbije, dao je dva gola Uzbekistanu, ali djeluje da reprezentacija i dalje trpi zbog njegove uloge u timu.

Portugalski mediji najavljuju ipak da Martinez nije dovoljno hrabar da povuče takav potez, pa se očekuje da Ronaldo i ovog puta predvodi napad, dok će Rafael Leao - još jednom na klupu.

Očekivani sastav Portugala: D. Košta - Kanselo, Dijaš, Veiga, Mendeš - Ž. Neveš, Vitinja - Neto, Bruno, Feliks - Ronaldo.

Šta ih čeka ako prođu?

Ko god da prođe, najvjerovatnije će imati jako težak zadatak u osmini finala. Žrijeb je takav da pobjednik ovog duela ide na boljeg iz meča Španije i Austrije, gdje je jasno da je aktuelni evropski šampion veliki favorit. Taj meč je na programu ranije, večeras od 21 čas.