Ovako izgleda osmina finala Mundijala: BiH ispala, Hrvatsku čeka Kristijano Ronaldo

Pogledajte kostur osmine finala Mundijala nakon ispadanja Bosne i Hercegovine od Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Profimedia

Nakon nevjerovatnih mečeva koje smo gledali sve je jasnije kako će izgledati osmina finala Svjetskog prvenstva 2026. godine. Sada imamo skoro sve parove naredne faze takmičenja.

Videli smo preokret Engleske protiv Gane u režiji nevjerovatnog Harija Kejna, vidjeli smo kako je Belgija izvela možda i najnevjerovatniji preokret u istoriji Mundijala protiv Senegala, a onda je SAD sa igračem manje prošla i savladala tim Bosne i Hercegovine.

Kako sada izgleda kostur?

Paragvaj će igrati sa Francuskom, a Kanada sa Marokom, dok će par ispod njih činiti pobjednici duela Portugal - Hrvatska i Španija - Austrija. U gornjoj polovini je i meč SAD i Belgije.

Donja polovina žrijeba počinje duelom Brazila i Norveške, zatim tu su Meksiko i Engleska. Nakon toga idu dva meča u kojima još ne znamo učesnike. Jedan je onaj u kome pobjednik duela Argentina - Zelenortska ostrva ide na pobjednika meča Australija - Egipat, a drugi je duel boljeg iz okršaja Švajcarske i Alžira protiv pobjednika duela Kolumbija - Gana.







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