Uživo, Engleska - DR Kongo: Šok za Engleze, gube na Mundijalu

Engleska igra protiv DR Konga u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u fudbalu.
Da li ćemo vidjeti novo iznenađenje na Svjetskom prvenstvu u fudbalu? Hoće li Engleska opravdati ulogu favorita protiv DR Konga ili će možda da se dogodi novi šok? Saznaćemo uskoro.
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22' - Pauza za reklame
Vrijeme je za prvu pauzu za reklame, ovo će možda da odgovara Englezima više.
15' - Englezi pokušavaju da izjednače
Engleska napada poslije primljenog gola i traži način da dođe do izjednačenja.
7' - Kakav šok za Engleze, DR Kongo vodi!
Potpuni šok za Englesku, primili su gol u sedmom minutu. DR Kongo vodi golom Cipene. Đed Spens je loše procijenio let lopte, a Pikford je veoma loše reagovao, primio je gol u bliži ugao.
1' - Meč je počeo
Duel u Atlanti je počeo.
Intoniranje himni
U toku je intoniranje himni na stadionu.
Meč uskoro počinje
Meč u Atlanti počinje u 18 časova.
Ko je na klupi?
Ovo su rezerve za utakmicu u Atlanti:
- Engleska: Henderson i Traford (golmani), Burn, Čaloba, Eze, Gordon, Dž. Henderson, Džejms, Mejnu, Kvansa, Rodžers, Saka, Stouns, Toni, Votkins
- DR Kongo: Epolo i Fajulu (golmani), Bakambu, Banza, Batubinsika, Bongonda, Elija, Kakuta, Kalulu, Kapuadi, E. Kajembe, J. Kajembe, Majele, Pikel, Šibola
Sastavi:
Pogledajte kako izgledaju sastavi timova za ovaj meč:
- Engleska: Pikford - Spens, Konsa, Gehi, O'Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Rašford - Kejn
- DR Kongo: Mpasi-Nzo - Van Bisaka, Mbema, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Mutsuami, Sadiki - Mboku, Cipenga, Visa
Engleska ili DR Kongo?
Hoće li Englezi opravdati ulogu favorita ili će možda DR Kongo napraviti veliko iznenađenje? Saznaćemo večeras u Atlanti.
Dobro došli
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UKRATKO
- Engleska - DR Kongo 0:1