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Uživo, Engleska - DR Kongo: Šok za Engleze, gube na Mundijalu 0
Engleska - DR Kongo uživo prenos livestream Mundijal 2026
Engleska - DR Kongo uživo prenos livestream Mundijal 2026
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Uživo, Engleska - DR Kongo: Šok za Engleze, gube na Mundijalu

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Engleska igra protiv DR Konga u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Da li ćemo vidjeti novo iznenađenje na Svjetskom prvenstvu u fudbalu? Hoće li Engleska opravdati ulogu favorita protiv DR Konga ili će možda da se dogodi novi šok? Saznaćemo uskoro.

Budite uz MONDO i pratite dešavanja sa meča koji se igra u Atlanti klikom na karticu "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
18:23

22' - Pauza za reklame

Vrijeme je za prvu pauzu za reklame, ovo će možda da odgovara Englezima više.

18:17

15' - Englezi pokušavaju da izjednače

Engleska napada poslije primljenog gola i traži način da dođe do izjednačenja.

18:09

7' - Kakav šok za Engleze, DR Kongo vodi!

Potpuni šok za Englesku, primili su gol u sedmom minutu. DR Kongo vodi golom Cipene. Đed Spens je loše procijenio let lopte, a Pikford je veoma loše reagovao, primio je gol u bliži ugao.

18:00

1' - Meč je počeo

Duel u Atlanti je počeo.

17:56

Intoniranje himni

U toku je intoniranje himni na stadionu.

17:41

Meč uskoro počinje

Meč u Atlanti počinje u 18 časova.

17:23

Ko je na klupi?

Ovo su rezerve za utakmicu u Atlanti:

  • Engleska: Henderson i Traford (golmani), Burn, Čaloba, Eze, Gordon, Dž. Henderson, Džejms, Mejnu, Kvansa, Rodžers, Saka, Stouns, Toni, Votkins
  • DR Kongo: Epolo i Fajulu (golmani), Bakambu, Banza, Batubinsika, Bongonda, Elija, Kakuta, Kalulu, Kapuadi, E. Kajembe, J. Kajembe, Majele, Pikel, Šibola
16:54

Sastavi:

Pogledajte kako izgledaju sastavi timova za ovaj meč:

  • Engleska: Pikford - Spens, Konsa, Gehi, O'Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Rašford - Kejn
  • DR Kongo: Mpasi-Nzo - Van Bisaka, Mbema, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Mutsuami, Sadiki - Mboku, Cipenga, Visa
16:54

Engleska ili DR Kongo?

Hoće li Englezi opravdati ulogu favorita ili će možda DR Kongo napraviti veliko iznenađenje? Saznaćemo večeras u Atlanti.

16:52

Dobro došli

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UKRATKO

  •  Engleska - DR Kongo 0:1
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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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