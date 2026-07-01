Uživo, Engleska - DR Kongo: Šok za Engleze, gube na Mundijalu

Engleska igra protiv DR Konga u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Da li ćemo vidjeti novo iznenađenje na Svjetskom prvenstvu u fudbalu? Hoće li Engleska opravdati ulogu favorita protiv DR Konga ili će možda da se dogodi novi šok? Saznaćemo uskoro.

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