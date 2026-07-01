Zlatan Ibrahimović hvali Bosnu i Hercegovinu, ali nikada nije igrao za nju. Otkrijte razloge iza njegovih izbora i reakcije javnosti.

Izvor: FOX/Screenshot

Zlatan Ibrahimović je komentatorska zvijezda Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto gotov svaka njegova izjava za "Foks" postaje viralna. Ibrahimović je kao i uvijek britkog jezika i ne boji se da naglas kaže bilo šta, tako da se nije ustručavao ni kada je u pitanju podrška Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - iako je zapravo rođen u Švedskoj.

Zna dobro Ibrahimović da to mogu pogrešno da protumače u njegovoj domovini, da je zbog toga i ranije imao problema, ali sad kada je Švedska ispala sa Svjetskog prvenstva može da se opusti. To znači da će već večeras pred meč sa Sjedinjenim Državama "pljuštati pohvale" na račun igre "zmajeva", iako je to reprezentacija za koju Ibrahimović nije želio da igra. Po svom ocu Šefiku, imao je pravo da nastupa Bosnu i Hercegovinu, a po majci Jurki za Hrvatsku.

Da li je BiH ikada zvala Ibrahimovića?

Vidi opis Zlatan Ibrahimović hvali BiH, a zašto nije igrao za "zmajeve"? Prozvali ga izdajnikom i tu mu je pukao film Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NIKLAS LARSSON / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zlatan Ibrahimović je pobjesnio 2005. godine kada je najuticajniji švedski sportski list "Aftonbladet" objavio informaciju da je htio da igra za Bosnu i Hercegovinu. To je bilo kada je Zlatan imao tek 17 godina, dakle još se radi o kraju devedesetih, kada su navodno prišli čelnicima Fudbalskog saveza BiH i ponudili svoje usluge.

U tom članku Zlatan Ibrahimović bio je prikazan kao "izdajnik Švedske", što ga je žestoko pogodilo, pošto dobro znamo kako je emotivan na takve stvari: "Osjećam se uvrijeđeno kada ljudi dovode u pitanje moju lojalnost reprezentaciji Švedske. To je neoprostiv napad na mene. Upravo sam igrao za Švedsku i dao gol u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Bugarske i Mađarske. A onda dobijem ovo kao šamar u lice", rekao je Ibrahimović obraćajući se medijima 2005. godine.

U samom tekstu bilo je i imena trenera koji su navodno pregovarali sa Zlatanom Ibrahimovićem i njegovim ocem Šefikom, što je fudbaler sve demantovao i rekao da se radi o kleveti zbog koje je "uznemiren, tužan i povređen", tako da mora da se brani od ovih napada.

"To su lažne informacije...", oštro je rekao Zlatan Ibrahimović objašnjavajući da nije ni bio u Bosni i Hercegovini kada je bio tinejdžer: "U Bosni sam bio samo jednom sa ocem, kada sam imao osam godina. Kada sam bio junior, neko iz bosanskog saveza pitao me je da li želim da idem na turneju sa razvojnim timom. Nisam imao baš nikakvu želju za tim. Već sam igrao za švedsku U-18 reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Švedskoj. To je moja domovina i kraj".

"To što vučem korijene iz druge zemlje je druga stvar. Tako danas svijet izgleda. Nikada nisam pomislio da igram za bilo koju drugu zemlju osim Švedske", dodao je je Zlatan Ibrahimović u sada već čuvenom obraćanju.

Tek poslije ovih riječi, javnost u Švedskoj se smirila, ali je Ibrahimović znao da će zbog svog "nešvedskog" imena i prezimena morati da radi mnogo više nego drugi da bi "kupio" navijače zemlje u kojoj je rođen i u kojoj je odrastao. Prosto, to je bila stvar koja mu je bila jasna i od malih nogu u školi.

Šta je sa Zlatanom i Hrvatskom?

Zlatan Ibrahimović protiv Hrvatske.

Izvor: SVEN NACKSTRAND / AFP / Profimed

Čuli smo od Zlatana Ibrahimovića da navija i za Hrvatsku na ovom Svjetskom prvenstvu, a pošto njegova majka Jurka ima i hrvatske papire, to govori da je mogao da igra i za "vatrene". A da li je Zlatan ikad bio blizu tog dresa?

Početkom dvehiljaditih pojavila se informacija da je predsjednik tamošnjeg Saveza Vlatko Marković stigao u Malme kako bi pregovarao sa Zlatanom o njegovom nastupu za "vatrene". Nije uspio u tome i dugo je kružila teorija da je to zbog taksiste koji nije mogao da pronađe njegov dom u kome je čekao otac Šefik Ibrahimović, pa se naljutio na Hrvate i zbog toga im je rekao ne. Naravno, ispostavilo se da to nije tačno, a godinama kasnije pokojni Vlatko Marković priznao je da je lagao da je Ibra blizu dresa Hrvatske.

Izvor: HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

"Nikad, barem kad se radi o nama, nismo razgovarali s Ibrahimovićem i predložili mu da igra za Hrvatsku. Kroz našu službu u HNS-u prošlo je preko šest hiljada mladih fudbalera iz BiH, jer smo svojevremeno pomagali tom Savezu. Nažalost, nismo znali za Ibrahimovića, niti iz BiH niti iz Hrvatske niko nas nije izvijestio da u Švedskoj postoji tako sjajan igrač. Zaista ga obožavam, svake godine glasam za njega kad se bira najbolji fudbaler. On je zaista fantastičan igrač", pričao je jednom prilikom Marković.

Pred meč Švedske i Hrvatske iz 2012. godine, Zlatan je definitivno stavio tačku na ove navode. "Već su me pitali za to... Moja majka je Hrvatica, otac iz Bosne, ali ja sam rođen u Švedskoj i u meni nikad nije postojala dilema za koga ću igrati. Iskreno, mislim da mi niko nikad nije prišao s pitanjem hoću li igrati za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu".

U nedavnom intervjuu kod Slavena Bilića, Zlatan Ibrahimović je rekao: "Imao sam ja pasoš BIH i Švedske. Ja sam izabrao da igram za Švedsku. Hrvatska i BIH me nisu nikada konkretno tražile. Bilo je priča, ali nikada konkretno".

Vidi opis Zlatan Ibrahimović hvali BiH, a zašto nije igrao za "zmajeve"? Prozvali ga izdajnikom i tu mu je pukao film Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 12 / 12 AD

Podsjetio je da je igrao za mlađe kategorije Švedske i da ga tada niko nije tražio sa Balkana, a da je poslije tek shvatio da bi u dresu Hrvatske sigurno osvojio Evropsko prvenstvo: "Bilo je šanse da osvojimo Svjetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo da su me tražili. Više šansa sa Hrvatskom jer kakva je to ekipa bila. Da ja dođem poslije Šukera i Bokšića... To što je falilo Hrvatskoj, pravi napadač. Sve drugo su imali top. Respekt za Mandžukića, Olića, Rebića... Ali nikada nije bilo konkretnih ponuda, to mogu ja da ti kažem".

Ibrahimović: Ja sam Šveđanin

Iako je stalno bilo nagađanja o tome šta je po nacionalnosti Zlatan Ibrahimović, odavno se izjasnio kao Šveđanin, bez obzira na porijeklo koje vuče sa ovih prostora.

"Ponosan sam i srećan što mogu predstavljati Švedsku gdje god da idem po svijetu i što sam Šveđanin. Kada pokažem Švedsku na karti, svi znaju gdje se nalazi. Presrećan sam zbog toga", kazao je Ibrahimović čija je nevjenčana supruga Helena Seger takođe Šveđanka, kao i njegovi sinovi Vinsent i Maksimilijan.

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(MONDO)