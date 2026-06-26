"Kako bih ti razbio glavu, dođi sad": Zlatan i Arnautović prijetili na srpskom, prekasno vidjeli kamere

Legendarni sukob Zlatana Ibrahimovića i Marka Arnautovića dogodio se nakon utakmice Austrije i Švedske, a pale su veoma teške riječi na srpskom jeziku.

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Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se 2026. godine igra u SAD, Kanadi i Meksiku vratilo je u centar pažnje Zlatana Ibrahimovića. Svojevremeno jedan od najboljih fudbalera planete sada je stručni konsultant na televiziji, a njegovi komentari veoma su zanimljivi javnosti - posebno kada priča o Hrvatskoj i BiH. Na Mundijalu 2026. godine učestvuje i Marko Arnautović, napadač Crvene zvezde, sa kojim je Ibra svojevremeno imao veliki sukob!

Danas su Ibrahimović i Arnautović u dobrim odnosima, ali... Nije tako bilo prije nešto više od deset godina, kada smo čuli otvorene prijetnje. Tada je Marko Arnautović bio spreman čak i da razbije glavu Zlatanu Ibrahimoviću, ali smo sigurni da bi Šveđanin balkanskog porijekla odgovorio ako bi došlo do fizičkog obračuna.

Dvojica temperamentnih fudbalera "častili" su se na srpskom jeziku, nakon utakmice koju su u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. godine odigrale Švedska i Austrija. Sve je počelo još na terenu kada su Arnautović i Ibrahimović imali nekoliko "jačih" duela, svađali su se sve vrijeme i nastavili su kad su jedan na drugog naletjeli na hodniku između svlačionica, zaboravivši da ih snimaju TV kamere.

Pogledajte 00:19 Svađa Marka Arnautovića i Zlatana Ibrahimovića Izvor: Viaplay Izvor: Viaplay

Nakon što je Marko Arnautović završio sa davanjem izjave, dogodio se njegov bliski susret sa Zlatanom Ibrahimovićem koji je tek trebalo da priđa pred kamerama. Jedan drugom su obećavali da će se ponovo sresti, a iako su pričali na srpskom, ubrzo je cijeli svijet saznao o čemu su razgovarali. Ovako je tekao razgovor:

Ibrahimović: "Čekaću te u Švedskoj."

Arnautović: "Šta?"

Ibrahimović: "Čekaću te u Švedskoj."

Arnautović: "Pa, dođi sad."

Ibrahimović: "Kući si ovdje, ovdje su ti prijatelji i to..."

Arnautović: "Ne smiješ."

Ibrahimović: "Pustiću te."

Arnautović: "Ne smiješ sam, ne smiješ sam."

Ibrahimović: "Sam, sam..."

Arnautović: "Kako bih ti razbio glavu."

Kasnije su se Švedska i Austrija sastale i u drugom meču u okviru tih kvalifikacija, ali je prošlo bez incidenata. Zlatan Ibrahimović i Marko Arnautović su kasnije izgladili odnose, pa su se srdačno pozdravljali kada su se sastajali na klupskom nivou. Možda je na to uticao i Siniša Mihajlović, koji je sa obojicom bio dobar prijatelj, a Marku i trener u Italiji.

Kakvu istoriju imaju Ibrahimović i Arnautović?

Na fudbalskom terenu, Zlatan Ibrahimović i Marko Arnautović su čak osam puta odmjerili snage - po četiri puta na klupskom i reprezentativnom nivou. Najčešće je bilo neriješeno, a obojica fudbalera imaju po dvije pobjede nad rivalom, ali uz napomenu da Arnautović nikada nije pobijedio Ibrahimovića na klupskom nivou.

Prve mečeve odigrali su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. godine, a tada su Austrija i Švedska zabilježile identične pobjede (2:1) na svom terenu. U tom dvomeču Zlatan Ibrahimović je postigao jedan i namjestio dva gola, pa se može reći i da je bio najzapaženiji akter mečeva.

Nastavilo se okršajima u Austriji (1:1) i Švedskoj (1:4) prilikom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo prvenstvo 2016. godine. Iako su Šveđani ovdje bili lošiji od rivala, ponovo je Ibrahimović bio zvijezda - upisao je gol i asistenciju, odnosno učestvovao u oba pogotka svog tima tokom tih 180 minuta fudbala.

Na klupskom nivou, Ibrahimović i Arnautović su odmjerili sange u Engleskoj i Italiji. Mančester junajted i Stouk su oba puta odigrali 1:1, tokom sezone 2016/17. Sa druge strane, Milan i Bolonja su tokom sezone 2021/22 jednom odigrali 0:0, a jednom je bilo čak 4:2 za slavni tim sa "San Sira". Ibrahimović je na tom meču protiv tima Siniše Mihajlovića imao gol, asistenciju i autogol.

Zašto nisu igrali za zemlje svog porijekla?

Iako su obojica "tipični Balkanci", Ibrahimović i Arnautović nisu igrali za zemlje iz kojih su im porijeklom roditelji. Zna se da je Zlatan Ibrahimović rođen u mješovitom bratu Bošnjaka i Hrvatice, dok su roditelji Marka Arnautovića Srbin i Austrijanka. Zlatan je rođen u Malmeu, dok je Marko rođen u Floridsdorfu, sjevernom dijelu Beča.

Što se tiče Zlatana Ibrahimovića, mnogo se glasnije pričalo o njegovom igranju za reprezentaciju Hrvatske, ali ni to zapravo nikada nije bilo blizu realnosti. Dugo su kružile laži koje Zlatan nije imao namjeru da demantuje, jer je kao veoma mlad debitovao sa Švedsku. Drugačije je bilo kod Arnautovića...

Vidi opis "Kako bih ti razbio glavu, dođi sad": Zlatan i Arnautović prijetili na srpskom, prekasno vidjeli kamere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NIKLAS LARSSON / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Marcus Ericsson / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Marko je svim srcem želio da igra za Srbiju. Sjećam se da je kao mali još govorio da će igrati samo za zemlju našeg oca Tomislava, ali u životu ne ispadne uvijek kako smo planirali. Bio je jedan sastanak našeg oca Tomislava sa Radomirom Antićem, koji je u Beču prisustvovao nekom seminaru svih selektora. Tada je dogovoreno da zaigra za Srbiju i ništa se nije na kraju desilo. Nikad nije stigao poziv. To je jedina istina...", ispričao je brat Danijel Arnautović.

Kasnije je Marko Arnautović postao rekorder reprezentacije Austrije po broju odigranih mečeva i postignutih golova. Više puta je sa svojim nacionalnim timom učestvovao na Evropskim prvenstvima, a 2026. godine ispunio je sebi dječačku želju odlaskom na Mundijal.