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Zlatan Ibrahimović nikad nikog nije hvalio kao Kerima Alajbegovića: "Igra kao da je vlasnik stadiona"

Zlatan Ibrahimović nikad nikog nije hvalio kao Kerima Alajbegovića: "Igra kao da je vlasnik stadiona"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Legendarni Zlatan Ibrahimović nije krio oduševljenje poslije pobjede Bosne i Hercegovine, a bivši fudbaler poseban akcenat stavio je na mladu nadu "zmajeva" Kerima Alajbegovića.

ibrahimovic o kerimu alajbegovicu hrabrost iznad svega Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Dirk Waem / Zuma Press / Profimedia

Bivši fudbaler Švedske Zlatan Ibrahimović pomno prati dešavanja na Svjetskom prvenstvu. Poslije pobjede Bosne i Hercegovine i plasmana "zmajeva" u dalju fazu takmičenja, fudbalska legenda nije se osvrnula na istorijski uspjeh, već na hrabrost mladog Kerima Alajbegovića, koji je postao prava zvijezda bh. tima.

Sjajan gol ili gol za špice, ili maestralna akcija, ili… Na mnogo načina se može opisati ono što je mladi Alajbegović uradio na Mundijalu, ali Zlatan Ibrahimović ima drugačije viđenje uspjeha zvijezde u usponu. "Svi pričaju o golu, ali za mene gol nije najvažnija stvar. Najvažnija stvar je hrabrost. Osamnaestogodišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, pred milionima gledalaca, a igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost", rekao je Zlatan.

"Mnogo mladih igrača ima talenat. Talenat je svuda. Ali talenat bez ličnosti ne znači ništa. Kada sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji vjeruje da je najbolji na terenu."

Nastavio je legendarni Ibrahimović u istom tonu. "Završnica je bila lijepa, da. Tehnika je bila savršena, da. Ali ono što me je impresioniralo bila je samopouzdanost prije gola. Način na koji je tražio loptu, način na koji je napao trenutak. Veliki igrači ne čekaju prilike. Oni ih stvaraju."

Pogledajte gol Kerima Alajbegovića koji je oduševio navijače: 

Pogledajte

00:38
Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Iskustvo Zlatana Ibrahimovića dalo je novi ugao gledanja na mladog Kerima Alajbegovića. Ipak, velike riječi legende sigurno će mnogo značiti reprezentativcu Bosne i Hercegovine. "Ljudi će reći da je ovo početak njegove karijere. Možda. Ali ako zadrži ovaj mentalitet, ovaj gol će ostati upamćen kao trenutak kada je fudbal shvatio ko je Kerim Alajbegović. Svjetsko prvenstvo je mjesto gdje se rađaju zvijezde. Danas se jedna nova predstavila", zaključio je Zlatan Ibrahimović.

Bonus video: 

Pogledajte

01:01:43
Priča za medalju: Aleksandar Komarov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Kerim Alajbegović Zlatan Ibrahimović Mundijal 2026

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