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Ovo je presjek stanja trećeplasiranih timova na Mundijalu

Ovo je presjek stanja trećeplasiranih timova na Mundijalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Počelo je treće kolo Svjetskog prvenstva, a putevi reprezentacija polako se razaznaju. Neki će kućama, neki ostaju, a neki i dalje čekaju priliku.

tabela treceplasiranih na mundijalu 2026 Izvor: Promo/FS BiH

Grupna faza Svjetskog prvenstva stigla je do završne runde, pa se sve jasnije vidi raspored timova koji će nastaviti takmičenje u nokaut fazi. Posebnu pažnju ove godine privlači i poredak trećeplasiranih selekcija, jer će čak osam od ukupno 12 timova iz ove kategorije izboriti plasman u šesnaestinu finala.

Zbog takvog sistema takmičenja, osim prvoplasiranih i drugoplasiranih reprezentacija iz svake grupe, prolaz dalje obezbijediće i najbolje trećeplasirane ekipe, što čini gol-razliku jednim od ključnih faktora u borbi za nastavak turnira.

Poznato je već da je Bosna i Hercegovina obezbijedila plasman u dalju fazu, kao trećeplasirana u svojoj grupi. U nastavku je prikazan trenutni izgled tabele trećeplasiranih timova na Mundijalu, uz napomenu da su BiH, Južna Koreja i Škotska već završile svoje mečeve u grupnoj fazi:

  1. Bosna i Hercegovina - 4 boda, gol-razlika 5:6
  2. Švedska - 3 boda, gol-razlika 6:6
  3. Hrvatska - 3 boda, gol-razlika 3:4
  4. Južna Koreja - 3 boda, gol-razlika 2:3
  5. Alžir - 3 boda, gol-razlika 2:4
  6. Paragvaj - 3 boda, gol-razlika 2:4
  7. Škotska - 3 boda, gol-razlika 1:4
  8. Zelenortska Ostrva - 2 boda, gol-razlika 2:2
  9. Belgija - 2 boda, gol-razlika 1:1
  10. DR Kongo - 1 bod, gol-razlika 1:2
  11. Ekvador - 1 bod, gol-razlika 0:1
  12. Senegal - 0 bodova, gol-razlika 3:6

Selekcije koje će sa trećeg mjesta nastaviti takmičenje biće određene putem posebne formule: 

  • ukupan broj osvojenih bodova u svim utakmicama grupne faze
  • gol-razlika iz svih odigranih mečeva u grupi
  • broj postignutih golova u grupnoj fazi
  • fer-plej skor (uzimajući u obzir žute i crvene kartone igrača i članova stručnog štaba)
  • u slučaju da dvije ili više reprezentacija i dalje budu izjednačene, odlučujući faktor biće njihova pozicija na posljednjoj objavljenoj FIFA rang-listi za muške selekcije

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Mundijal 2026

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