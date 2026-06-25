Ovo je presjek stanja trećeplasiranih timova na Mundijalu

Počelo je treće kolo Svjetskog prvenstva, a putevi reprezentacija polako se razaznaju. Neki će kućama, neki ostaju, a neki i dalje čekaju priliku.
Grupna faza Svjetskog prvenstva stigla je do završne runde, pa se sve jasnije vidi raspored timova koji će nastaviti takmičenje u nokaut fazi. Posebnu pažnju ove godine privlači i poredak trećeplasiranih selekcija, jer će čak osam od ukupno 12 timova iz ove kategorije izboriti plasman u šesnaestinu finala.
Zbog takvog sistema takmičenja, osim prvoplasiranih i drugoplasiranih reprezentacija iz svake grupe, prolaz dalje obezbijediće i najbolje trećeplasirane ekipe, što čini gol-razliku jednim od ključnih faktora u borbi za nastavak turnira.
Poznato je već da je Bosna i Hercegovina obezbijedila plasman u dalju fazu, kao trećeplasirana u svojoj grupi. U nastavku je prikazan trenutni izgled tabele trećeplasiranih timova na Mundijalu, uz napomenu da su BiH, Južna Koreja i Škotska već završile svoje mečeve u grupnoj fazi:
- Bosna i Hercegovina - 4 boda, gol-razlika 5:6
- Švedska - 3 boda, gol-razlika 6:6
- Hrvatska - 3 boda, gol-razlika 3:4
- Južna Koreja - 3 boda, gol-razlika 2:3
- Alžir - 3 boda, gol-razlika 2:4
- Paragvaj - 3 boda, gol-razlika 2:4
- Škotska - 3 boda, gol-razlika 1:4
- Zelenortska Ostrva - 2 boda, gol-razlika 2:2
- Belgija - 2 boda, gol-razlika 1:1
- DR Kongo - 1 bod, gol-razlika 1:2
- Ekvador - 1 bod, gol-razlika 0:1
- Senegal - 0 bodova, gol-razlika 3:6
Selekcije koje će sa trećeg mjesta nastaviti takmičenje biće određene putem posebne formule:
- ukupan broj osvojenih bodova u svim utakmicama grupne faze
- gol-razlika iz svih odigranih mečeva u grupi
- broj postignutih golova u grupnoj fazi
- fer-plej skor (uzimajući u obzir žute i crvene kartone igrača i članova stručnog štaba)
- u slučaju da dvije ili više reprezentacija i dalje budu izjednačene, odlučujući faktor biće njihova pozicija na posljednjoj objavljenoj FIFA rang-listi za muške selekcije
Bonus video:
(MONDO)