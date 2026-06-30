Zlatan Ibrahimović pustio pjesmu Lepe Brene: "Dobro došli u Foksić studio"

Zlatan Ibrahimović napravio je novi šou u studiju, pustio im je Lepu Brenu i pjesmu "Luda za tobom", dok je i Tjeri Anri igrao. Imao je zanimljiv opis na sve to.

Izvor: X/Ibra_official

Zlatan Ibrahimović pravi šou gdje god se pojavi. Tako je sada odlučio da podijeli sa svima snimak iz studija gde je pustio čuveni hit Lepe Brene i pjesmu "Luda za tobom".

"Dobro došli u Foksić studio", napisao je Ibrahimović na društvenim mrežama uz snimak cijele te situacija dok se vidi kako i Tjeri Anri igra uz taktove čuvene pjesme. Oni inače rade kao stručni konsultanti za "Fox sport", pa je tako nastala i aluzija.

Welcome to Foxić Studiospic.twitter.com/je45e9P6d2 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official)June 30, 2026

Za to vrijeme je njihov kolega Aleksi Lalas bio zbunjen sve vrijeme. Pitao je Zlatana ko to pjeva, tražio mu prevod, ali Ibru nije previše zanimalo da mu objašnjava i da mu pomaže.

Snimak je nastao prije dvije nedjelje, ali je Zlatan odlučio sada da ga podijeli sa svima i da podsjeti na svoje korijene sa Balkana.

I Anri zna ovo zbog svoje žene

I Tjeri Anri je vjerovatno upoznat sa ovakvom muzikom zbog svoje supruge Andreje Rajačić. Srpkinja rođena u Srajevu 1986. godine je osvojila srce jednog od najboljih napadača u istoriji. Upoznali su se u Španiji, a zbog nje se razveo sa tadašnjom suprugom i manekenkom Kler Meri.

"Nećemo se puno baviti ovim pitanjem, ali znam zašto sve to zanima. Moja djeca su i Bosanci i Hercegovci i Francuzi. Dolazio sam i prije u BiH, a i večeras najvjerovatnije treba da odem kod svekra i svekrve, ali želio bih da ostanem na tome", rekao je Anri kada je sa mladom selekcijom Francuske dolazio u Sarajevo.

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(MONDO)