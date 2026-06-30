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Zlatan Ibrahimović pustio pjesmu Lepe Brene: "Dobro došli u Foksić studio"

Zlatan Ibrahimović pustio pjesmu Lepe Brene: "Dobro došli u Foksić studio"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović napravio je novi šou u studiju, pustio im je Lepu Brenu i pjesmu "Luda za tobom", dok je i Tjeri Anri igrao. Imao je zanimljiv opis na sve to.

Zlatan ibrahimovic pustio lepu brenu u studiju mundijala Izvor: X/Ibra_official

Zlatan Ibrahimović pravi šou gdje god se pojavi. Tako je sada odlučio da podijeli sa svima snimak iz studija gde je pustio čuveni hit Lepe Brene i pjesmu "Luda za tobom".

"Dobro došli u Foksić studio", napisao je Ibrahimović na društvenim mrežama uz snimak cijele te situacija dok se vidi kako i Tjeri Anri igra uz taktove čuvene pjesme. Oni inače rade kao stručni konsultanti za "Fox sport", pa je tako nastala i aluzija.

Za to vrijeme je njihov kolega Aleksi Lalas bio zbunjen sve vrijeme. Pitao je Zlatana ko to pjeva, tražio mu prevod, ali Ibru nije previše zanimalo da mu objašnjava i da mu pomaže.

Snimak je nastao prije dvije nedjelje, ali je Zlatan odlučio sada da ga podijeli sa svima i da podsjeti na svoje korijene sa Balkana.

I Anri zna ovo zbog svoje žene

I Tjeri Anri je vjerovatno upoznat sa ovakvom muzikom zbog svoje supruge Andreje Rajačić. Srpkinja rođena u Srajevu 1986. godine je osvojila srce jednog od najboljih napadača u istoriji. Upoznali su se u Španiji, a zbog nje se razveo sa tadašnjom suprugom i manekenkom Kler Meri.

"Nećemo se puno baviti ovim pitanjem, ali znam zašto sve to zanima. Moja djeca su i Bosanci i Hercegovci i Francuzi. Dolazio sam i prije u BiH, a i večeras najvjerovatnije treba da odem kod svekra i svekrve, ali želio bih da ostanem na tome", rekao je Anri kada je sa mladom selekcijom Francuske dolazio u Sarajevo.

BONUS VIDEO:

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00:42
Zlatan o Murinju
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)

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Zlatan Ibrahimović Mundijal 2026

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