Milan obara transfer rekord: Dogovoren dolazak portugalskog napadača

Zlatan Ibrahimović je izgleda pomogao Milanu da pronađe napadača za novu sezonu pošto je dogovoren transfer Gonzala Ramoša za 74 miliona evra iz PSŽ-a.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Milan je našao novo pojačanje i glavnog napadača za novu sezonu. Doveo je Gonzala Ramoša (25). Dogovoren je transfer usred Svjetskog prvenstva, tamo su obavljeni i ljekarski pregledi i potvrđeno je i zvanično da će predvoditi napad italijanske ekipe. Izgleda da je Zlatan Ibrahimović imao i uticaj na to pošto je jedini koji nije dobio otkaz u redovima "rosonera" poslije neuspješne sezone.

Prema informacijama Fabricija Romana Milan je Pari Sen Žermenu za njega platio čak 74 miliona evra, plus određene bonuse tako da bi transfer mogao da bude još veći. To je najveći transfer u istoriji kluba.

"Uvijek sam spreman da pomognem timu, kad god sam potreban", poručio je Ramoš.

On će sa reprezentacijom Portugala da igra protiv Hrvatske u nokaut fazi Mundijala. Što se tiče njegove prošle sezone odigrao je 45 mečeva u svim takmičenjima i dao 12 golova za Parižane, od čega 6 u francuskoj ligi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:42 Zlatan o Murinju Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)