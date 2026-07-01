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Rajan Šerki nezadovoljan, odbio da se rukuje sa selektorom Francuske

Rajan Šerki nezadovoljan, odbio da se rukuje sa selektorom Francuske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Francuska dominira na Svetskom prvenstvu, ali nezadovoljstvo Rajana Šerkija može postati problem za tim. Otkrijte više o ovoj situaciji.

rajan serki nece da se rukuje sa selektorom desanom Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Francuska igra strašan fudbal na ovom Svjetskom prvenstvu, bolji nego i na jednom od kada je Didije Dešan selektor "galskih pijetlova", a tu računamo i na one generacije koje su osvajale EP i SP. Kilijan Mbape postigao je već šest golova, djeluje da niko ne može da ga zaustavi, a kada prigusti tu su i Dembele, Barkola, Due...

"Trikolori" imaju zaista tešku artiljeriju u ekipi i zbog toga su apsolutni favoriti za osvajanje Svjetskog prvenstva, ali da ne može baš sve da prođe bez problema pokazuje primjer Rajana Šerkija, talentovanog fudbalera Mančester sitija.


Ofanzivac čija minutaža "trpi" na ovom turniru i to zbog opasne konkurencije pokazao je znake nezadovoljstva nakon što je Francuska izbacila Švedsku (3:0). To se najbolje vidi na snimcima poslije meča kada su svi fudbaleri Francuske pjevali i slavili, dok je Rajan Šerki bio tužan. I nije htio ni da se rukuje sa selektorom Didijeom Dešanom.

Šerki (22) je prošle sezone u dresu Mančester sitija imao 10 golova i 15 asistencija. Za reprezentaciju Francuske ima 11 nastupa i dva gola. Igrao je na sve četiri utakmice na turniru, ali ne više od 25 minuta.

Više puta je Dešan pokušao da ga urazumi, da mu objasni zašto ne igra toliko koliko bi želio, ali nije bilo pomoći, tako da je postao "teg" reprezentacije i to lako može da postane veliki problem.

Nije naravno Rajan Šerki prvi fudbaler koji zbog jake konkurencije ne igra koliko bi htio, ali umjesto da prihvati svoju ulogu i da mu prvi cilj bude osvajanje Svjetskog prvenstva, stavio je sebe ispred tima i teško da će Dešan to trpiti. Uostalom, odstranio je i jednog Benzemu, a da je imao problem u napadu. I bez Šerkija ima moćan tim.

BONUS VIDEO:

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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