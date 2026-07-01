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Holandija ostala bez selektora: Ronald Kuman podnio ostavku

Holandija ostala bez selektora: Ronald Kuman podnio ostavku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Ronald Kuman podnio je ostavku na mjesto selektora reprezentacije Holandije manje od 24 sata nakon eliminacije sa Svjetskog prvenstva.

Ronald Kuman podnio ostavku Izvor: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Holanđani su eliminisani u šesnaestini finala nakon poraza od Maroka poslije izvođenja jedanaesteraca, a iskusni stručnjak je već narednog dana saopštio svoju odluku o odlasku.

"Sinoć sam donio odluku da završim svoj mandat kao selektor reprezentacije Holandije", izjavio je Kuman i dodao da je poraz bio bolan s obzirom da je cilj "lala" bio da naprave istorijski rezultat na Mundijalu.

"Svi smo sanjali o Svjetskom prvenstvu na kojem ćemo ispisati istoriju. To se nije dogodilo. Niko nije razočaraniji od mene", rekao je holandski stručnjak.

Kuman je istakao da je uvijek preuzimao odgovornost za rezultate tima, ali i dodao da su ga posljednji događaji naveli na lično preispitivanje.

Zahvalio je igračima, stručnom štabu, Fudbalskom savezu Holandije i navijačima na ukazanom povjerenju tokom njegovog mandata, prenijele su agencije.

(MONDO)

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Tagovi

Ronald Kuman Mundijal 2026 Holandija

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