Jedan od najboljih fudbalera Holandije Kodi Gakpo je na Mundijalu saznao da je njegova devojka izgubila bebu...

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst /Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kodi Gakpo dobio je najgoru moguću vijest usred Svjetskog prvenstva. Njegova partnerka Noa van der Brij je saopštila na društvenim mrežama da je izgubila bebu i da su nažalost ostali bez sina...

"Slomljenog srca saopštavamo užasnu vijest da je naš sin preminuo tokom trudnoće. Hvala vam za vašu ljubav i podršku. Elajdža Rafael Gakpo. Zauvijek voljen. Zauvijek naš sin", napisala je Noa.

Sending our love to Cody Gakpo, his partner and his family after the heartbreaking news of the loss of his new baby boy ❤️pic.twitter.com/RaapDOSIZx — Anything Liverpool (@AnythingLFC_)June 27, 2026

Ona je bila uz Kodija prije desetak dana na utakmici protiv Japana i remiju (2:2), ali nije viđena na stadionu na mečevima protiv Švedske (5:1) i Tunisa (3:1). Nema zvaničnih infomracija još uvijek, ali se pretpostavlja da je i dalje u Americi i da su zajedno.

Kodija sa Holandijom čeka prvi meč nokaut faze Mundijala pošto će igrati protiv Maroka 30. juna u 3 časa po našem vremenu.

Ko je Noa van der Bij?

Vidi opis Najbolji igrač Holandije usred Mundijala saznao najgoru moguću vijest: "Nažalost, izgubili smo bebu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/noavdbij/printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/noavdbij/printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/noavdbij/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/noavdbij/printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/noavdbij/printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/noavdbij/printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Noa van der Bij se nekada bavila modelingom i njih dvoje su u vezi već nekoliko godina. Preselila se sa njim u Liverpul kada je Kodi prešao iz PSV-a na "Enfild" 2023. godine.

Imaju sina Samjuela Seta koji se rodio u aprilu 2024. godine i nažalost su ostali bez deteta sada... Dobili su pregršt poruki podrške od strane mnogih u ovom veoma teškom trenutku za celu porodicu.

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(MONDO)