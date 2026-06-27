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Najbolji igrač Holandije usred Mundijala saznao najgoru moguću vijest: "Nažalost, izgubili smo bebu"

Najbolji igrač Holandije usred Mundijala saznao najgoru moguću vijest: "Nažalost, izgubili smo bebu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jedan od najboljih fudbalera Holandije Kodi Gakpo je na Mundijalu saznao da je njegova devojka izgubila bebu...

Kodi gakpo I njegova partnerka izgubili bebu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst /Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kodi Gakpo dobio je najgoru moguću vijest usred Svjetskog prvenstva. Njegova partnerka Noa van der Brij je saopštila na društvenim mrežama da je izgubila bebu i da su nažalost ostali bez sina...

"Slomljenog srca saopštavamo užasnu vijest da je naš sin preminuo tokom trudnoće. Hvala vam za vašu ljubav i podršku. Elajdža Rafael Gakpo. Zauvijek voljen. Zauvijek naš sin", napisala je Noa.

Ona je bila uz Kodija prije desetak dana na utakmici protiv Japana i remiju (2:2), ali nije viđena na stadionu na mečevima protiv Švedske (5:1) i Tunisa (3:1). Nema zvaničnih infomracija još uvijek, ali se pretpostavlja da je i dalje u Americi i da su zajedno.

Kodija sa Holandijom čeka prvi meč nokaut faze Mundijala pošto će igrati protiv Maroka 30. juna u 3 časa po našem vremenu.

Ko je Noa van der Bij?

Noa van der Bij se nekada bavila modelingom i njih dvoje su u vezi već nekoliko godina. Preselila se sa njim u Liverpul kada je Kodi prešao iz PSV-a na "Enfild" 2023. godine.

Imaju sina Samjuela Seta koji se rodio u aprilu 2024. godine i nažalost su ostali bez deteta sada... Dobili su pregršt poruki podrške od strane mnogih u ovom veoma teškom trenutku za celu porodicu.

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00:38
Gol Liverpula u 100. minutu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Holandija Mundijal 2026 Kodi Gakpo

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