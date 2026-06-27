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Granit Džaka dogovorio prelazak u Čelsi?

Granit Džaka dogovorio prelazak u Čelsi?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Granit Džaka, kapiten Švajcarske je prema tvrdnjama engleskih medija, usmeno dogovorio da napusti Sanderlend i pređe u Čelsi kod novog menadžera Ćabija Alonsa, s kojim je veoma uspješno sarađivao u Bajeru.

Granit Džaka dogovorio prelazak u Čelsi? Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je praktično protjeran iz Arsenala, Džaka je oživio svoju karijeru pod vođstvom Ćabija Alonsa u Bajer Leverkuzenu, a njegova reputacija snažnog lidera samo je dodatno porasla nakon što je odigrao ključnu ulogu u pomaganju novom prvoligašu Sanderlendu da završi na sedmom mjestu prošle sezone i plasira se u Ligu Evrope.

To je inače bilo drugi put u istoriji ovog engleskog kluba da izbori plasman u evropska takmičenje.

Džaka je trenutno na Svetskom prvenstvu, gdje je kao kapiten odveo Švajcarce do prvog mjesta u Grupi B i plasmana u nokaut fazu.

S obzirom na ta dostignuća, reputaciju i zajedničku istoriju, lako je shvatiti zašto bi Alonso želio Džaku u Čelsiju - naročito uz očekivani odlazak Enca Fernandeza. Džaka ukupno gledano nije igrač istog profila kao Enco, ali bi njegov liderski kvalitet bio ogroman plus za ekipu sa “Stamford bridža”. Takođe, činio bi stabilno partnerstvo u sredini terena sa Mojzesom Kaisedom, dok bi igrači poput Andreja Santosa, Darija Esuga i Romea Lavije popunjavali rotaciju.

Sanderlend je prošlog ljeta platio 13+4 miliona funti kako bi doveo Džaku, i iako ima 33 godine, vjerovatno će ostvariti lijep profit. Čelsi je navodno već kontaktirao Sanderlend oko visine obeštećenja.

(MONDO)

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