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Šta je to Džaka pokazao protiv BiH?

Šta je to Džaka pokazao protiv BiH?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Granit Džaka je predvodio Švajcarsku do pobjede protiv BiH, ali njegov način proslave gola izazvao je brojne komentare i kritike.

Kako je Džaka slavio gol protiv BiH Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Granit Džaka odigrao je sjajan meč prethodne večeri u Los Anđelesu i predvodio je kao kapiten svoju Švajcarsku do pobjede protiv Bosne i Hercegovine (4:1), što praktično garantuje prolazak u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Ne samo da je Džaka gospodario na sredini terena, nego je na kraju postigao i gol iz penala u 97. minutu koji bi mogao da bude koban po BiH.

Nakon što je prevario Nikolu Vasilja, Džaka je proslavio svoj gol za Švajcarsku, ali na pomalo neobičan način i mnogima nije bilo jasno šta je to signalizirao kapiten reprezentacije. Pogledajte taj njegov potez:

Prema pisanju medija iz Švajcarske, Džaka je zapravo odgovorio kritičarima pokazujući da "mnogo pričaju". Uprkos tome što je lider ove reprezentacije, Džaka i dalje obraća veliku pažnju šta se piše o njemu - i samom državnom timu u medijima - tako da je imao poruku za one koji su kritikovali njega i njegove saigrače poslije prve loše utakmice na turniru protiv Katara.

Švajcarska je tu razočarala i igrala je tek 1:1 sa Katarom, koga je Kanada razbila 6:0, tako da će u narednoj rundi ove dvije ekipe odlučivati o pobjedniku grupe i to 24. juna u Vankuveru od 21 čas.

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Tagovi

Granit Džaka BiH fudbal zmajevi Švajcarska

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