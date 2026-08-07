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Legendarni trener sa 74 godine pobijedio rak: Objavio da je zdrav i odmah hoće da preuzme reprezentaciju

Legendarni trener sa 74 godine pobijedio rak: Objavio da je zdrav i odmah hoće da preuzme reprezentaciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Luj van Gal je zdrav, pobijedio je rak i hoće opet da radi kao selektor Holandije.

Luj van Gal želi da bude selektor Holandije Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Luj van Gal je pobijedio rak! Strani mediji donose lijepe vijesti pošto je 74-godišnji legendarni trener uspio da se poslije duge i teške borbe izbori i ozdravi. On je 2022. godine otkrio da mu je dijagnostikovana jako agresivna forma raka. To je otkrio dok je na Svjetskom prvenstvu vodio Holandiju, a sada hoće nazad na taj posao. 

Nakon Svjetskog prvenstva, na kome se Holandija nije proslavila, Ronald Kuman više ne vodi ekipu, a i sa 74 godine Luj van Gal želi da četvrti put vodi selekciju svoje zemlje.

Od 2022. godine i kraja Mundijala se povukao i nije radio, a sada kada je zdrav hoće opet da radi. Ipak, nije jedini kandidat za taj posao pošto se pominju Peter Boš i Erik ten Hag, a pričalo se i o Arneu Slotu ranije.

Van Gal je kao igrač bio vezista Antverpena, Telstara, AZ-a i godinama Sparte iz Roterdama. Kao trener se proslavio u Ajaksu, vodio je Barselonu, AZ, BAjern, Mančester junajted i više puta selekciju Holandije. 

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Tagovi

Luj van Gal Holandija

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