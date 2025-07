Luj van Gal pobijedio rak!

Luj van Gal objavio je da je pobijedio tešku bolest, ali je opisao i probleme sa kojima se susretao tokom borbe.

Izvor: Profimedia

Legendarni holandski trener Luj van Gal (73) objavio je da je pobijedio tešku bolest - poslije višegodišnje borbe sa kancerom prostate, napokon je objavio lijepe vijesti. Bivši trener Ajaksa dodao je da je poslije nekoliko operacija i lošeg stanja uspio da se izliječi.

"Imao sam nekoliko operacija prije dvije godine, stanje je bilo veoma loše. Fizički sam bio slab, ali se sve dobro okončalo. Više nemam problem sa kancerom, ali i dalje idem na preglede svaka tri mjeseca. Mjere me PSA vrijednosti svaki put, one su na nuli. To je dobar znak, ne širi se više", rekao je fudbalski trener u emisiji "Humberto Tan". "U dobroj sam formi. Imam 73 godine, ali izgledam dobro, zar ne?"

"To što sam morao da nosim pelene bilo je užasno. Mnogo sam se pojavljivao u javnosti. Morao sam da dijelim trofeje u Erste diviziji. Samo bih se umokrio. Niko tada ništa nije rekao, ali me je bilo sramota zbog toga. Sada je sve to iza mene. Nosio sam tamne pantalone da se ne bi previše vidjelo. To nije lijepo, znate", ispričao je svoje iskustvo proslavljeni trener.

Van Gal je jedan od najtrofejnijih holandskih trenera i danas je aktivan u fudbalu – radi kao savjetnik u Ajaksu. Nekada je vodio ovaj klub i u njemu ostavio veliki trag pošto je tamo bio trener od 1991. do 1997. Potom je bio šef struke u Barseloni, AZ Alkmaru, Bajern Minhenu, Mančester junajtedu, a vodio je i reprezentaciju Holandije, čak tri puta.