Di Marija isprozivao Van Gala - odgovor je sve doveo do suza!

Luj Van Gal je zaista jedinstven lik što je ponovo dokazao pred svima.

Izvor: Twitter/The European Lad

Holandija i Argentina će se sastati u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru u petak od 20 časova, a to će biti prilika da se ponovo sastanu Luj Van Gal i Anhel Di Marija.

Njih dvojica su sarađivačli u Mančester junajtedu gdje je sada već iskusni Argentinac igrao u sezoni 2014/15, a vremešni Holanđanin je bio trener. Nisu se slagali, otišao je Di Marija u PSŽ naredne sezone i sada pred ovaj duel opet ponovio da mu je Van Gal bio najgori trener u karijeri. Na to je Van Gal odgovorio na svoj način...

"Di Marija je rekao da sam najgori trener koga je ikada imao? On je jedan od nekoliko igrača koji tako misle i zaista mi je žao zbog toga i tužno mi je što je to sada rekao", rekao je Van Gal, a onda se okrenuo ka najubojitijoj igli Holandije, tadašnjem fudbaleru Mančester junajteda Memfisu Depaju, pa je sve prisutne nasmijao do suza:

"Memfis je takođe morao da me trpi u Mančesteru, a sada se ljubimo u usta", rekao je nevjerovatni Van Gal.

Iskusni trener je nedavno preživio rak prostate, ali se vratio da vodi svoj nacionalni tim na još jednom Mundijalu. Poslije prilično lake grupe sa Katarom, Ekvadorom i Senegalom i trijumfa nad Sjedinjenim Američkim Državama u osmini finala sada za Holanđane dolazi najteži ispit.

