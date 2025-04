"Prokockali su Jokićeve najbolje godine": Sukob je trajao predugo, ovo dođe kao milosrđe

Američki novinar Mark Kizla bez dlake na jeziku o otkazu Majklu Melounu i njegovom sukobu sa generalnim menadžerom Kelvinom Butom. Njihov odnos prokockao je najbolje Jokićeve godine.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je otpustio trenera Majkla Melouna samo tri utakmice prije kraja regularnog dijela sezone u NBA ligi, a nije dugo trebalo da izađe "prljav veš" iz svlačionice. Već svima je jasno da osnovni razlog nisu rezultati, koji su mogli biti bolji, nego loša atmosfera u ekipi za koju je prije svega kriv loš odnos trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta.

Kako prenosi novinar Majk Kizla, koji je najavio ovakav scenario u Denveru, bez obzira što su zajedno donijeli šampionski prsten Nagetsima - prvi u istoriji - sve vrijeme je njihov odnos bio napet jer se nisu slagali oko timske strategije. Zato su otpušteni.

Majkl Meloun i Nikola Jokić

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Kako se navodi, Meloun je bio "tradicionalniji" i oslanjao se na veterane, dok je But insistirao na tome da se razvijaju mladi igrači. Gledao je dugoročno, a trener kratkoročno jer je želio što prije da iskoristi najbolje trenutke Nikole Jokića, a umjesto toga - kako kaže Kizla - zapravo su njih dvojica "prokockali Jokićeve najbolje godine". Tako iako je ta odluka bila nužna, zapravo je bila vrlo kasna.

"Samo 663 dana nakon što je Meloun, poslije prve titule u istoriji franšize, rekao pred okupljenom masom u centru Denvera da od Nagetsa želi da napravi dinastiju - vlasnici su ga smijenili. Da li je potez bio šokantan, bez poštovanja i očajnički? Apsolutno...", navodi autor sa portala "Denver Gazeta" i dodaje: "Porodica Krenke je poslala hladnu, odlučnu poruku, ne samo svom treneru i generalnom menadžeru, već i igračima poput Mareja i Portera, čija je igra daleko ispod nivoa koji bi opravdao preko 400 miliona dolara koje su uložili u njih. Ali da li je odluka da se prekine odavno pokvaren odnos između Melouna i Buta bila iznenađenje? Baš i ne. Bila je bolno prekasna".

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Navodi se da je Meloun bio na korak od otkaza tokom 2023. godine kada je Nikola Jokić "izvukao" ekipu protiv Minesote i kasnije je odveo do šampionske titule, poslije čega porodica Krenke nije mogla da ga otpusti. Ali, to je samo produbilo neslaganja Melouna i Buta koji "nisu bili čak ni u istoj knjizi, kamoli na istoj stranici", pošto su potpuno drugačije gledali na to kako Nagetsi treba da igraju i izgledaju.

Odluka nije donesena preko noći, tinjala je već duže vremena, a Krenke je o tome pričao i sa Jokićem: "Da li su Meloun i But to znali ili ne, bili su svakako 'mrtvi ljudi koji hodaju' na svojim pozicijama u Denveru. Dakle, da li je bilo grubo, nepristojno i bez imalo poštovanja otpustiti trenera i generalnog menadžera koji su donijeli prvu titulu franšizi koja je jurila trofej još od 1967? Da, apsolutno. Ali, na čudan način, ovaj Crni utorak u istoriji kluba može se posmatrati i kao čin milosrđa. Jer, prosto, bilo bi surovo produžavati agoniju između Buta i Melouna još jedan jedini dan", zaključuje autor.

Podsjetimo, Dejvid Adelman će voditi Nagetse do kraja sezone, dok se potom uz njega spominje još pet kandidata, a svakako je najzanimljivije Beki Hemon. U pitanju je najbolja košarkaška trenerica u Americi.