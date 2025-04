Od kada mu je Novak predao meč - kreće njegov potop: Nikoga ne može da pobijedi i još se svađa

Aleksander Zverev je u očajnoj formi od kada je propustio da osvoji Australijan open i čini se da je postao vrlo frustriran zbog toga.

Izvor: Profimedia/PSNEWZ / Sipa Press

Aleksander Zverev briljirao je na Australijan openu i malo je falilo da dođe do titule. Sreću mu je poželio i Novak Đoković, koji mu je predao polufinale poslije izgubljenog prvog seta usljed povrede, a od kada ga je Janik Siner "razbio" za titulu - kreće njegov potom.

Zverev je ispao u trećoj rundi Buenos Ajresa i Rija, pa drugoj Akapulka, a zatim je "izbačen" u svom prvom meču u Indijan Velsu. Utisak nije popravio ni u Majamiju gdje ga je Fils izbacio u osmini finala, da bi na startu Monte Karla - gdje je preskočio prvu rundu zbog svog renkinga - opet bio eliminisan. Od njega je bio bolji pomalo zaboravljeni Mateo Beretini koji ga je pobijedio poslije preokreta u tri seta 2:6, 6:3, 7:5.

Saša Zverev na konferenciji za medija u Majamiju

Izvor: Debby Wong / Zuma Press / Profimedia

"Uopšte nisam zadovoljan, jedva da dobijem po koji meč. Do sada je ovo moj najgori period od ozbiljne povrede", rekao je Zverev koji je istakao da kada je počeo da gubi svoj servis u drugom setu - zaigrao je "deset puta lošije" i nije mogao da se pomjeri, što mu se dešava i ponavlja predugo.

"Prestao sam da udaram loptu, i ista priča se ponavlja već mjesecima. Ništa se ne mijenja, uvijek isto. Opet sam ja izgubio meč. Mislim da je moj trenutni nivo neprihvatljiv", krajnje iskreno je dodao Nijemac.

Na njega je možda uticalo i to što je mogao da dođe do prvog mjesta na ATP listi usljed suspenzije Janika Sinera poslije čega je osjećao preveliki pritisak, strah od neuspjeha: "Nemam pojma šta mi se trenutno dešava. Pokušavam to da shvatim mjesecima, ali više nemam šta da kažem. Ne znam. Znam samo da gubim mečeve i ništa više. Kada bih uspio da pobijedim dva-tri ovakva meča, boreći se ovoliko, ne bi bilo toliko pitanja, ali izgubio sam u tri seta u Buenos Ajresu, u tri seta u Riju, u tri seta u Indijan Velsu, u tri seta u Majamiju i sada opet u tri seta ovdje. Nijedan nisam dobio, i to je ono što je bitno".

Na konstataciju novinara da zapravo nije igrao tako loše u trećem setu, koja je djelovala kao pokušaj utjehe, Zverev tek nije uspio da se snađe: "To je pitanje? Ako ti kažeš tako, ja mislim da je bilo loše. Užasno. Ai, to je samo moje mišljenje", zaključio je.