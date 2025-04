Novaku Đokoviću se čisti put do finala: Monte Karlo tek počeo, a favoriti odlaze kući

Mateo Beretini bio je bolji od Saše Zvereva u drugom kolu Monte Karla i tom prilikom slavio je 2:1 (2:6, 6:3, 7:5).

Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Veliki susret između Saše Zvereva i Matea Beretinija u šesnaestini finala turnira u Monte Karlu, završen je pobjedom Italijana 2:1 (2:6, 6:3, 7:5). Drugi igrač svijeta završio je svoje učešće na turniru ATP 1000 poslije šokantnog preokreta Beretinija, ali djeluje da smo navikli na dobre partije 34. igrača svijeta, pošto je prije samo dva mjeseca izbacio i Novaka Đokovića u Dohi.

Poslije skoro tri i po sata Beretini je slavio u Monaku, ali početak to nije nagovještavao. Zverev je odmah po početku susreta stigao do brejka, a onda i potvrdio svoj servis za 2:0 u prvom setu. U nastavku je ponovo Nijemac bio taj koji je diktirao tempo, pa je došao do novog brejka i 4:1. Vodila se nešto veća borba u naredna tri gema, ali je, na kraju, Zverev lako potvrdio svoje vođstvo pošto je u osmom gemu bio ubjedljiv 40:15 (6:2).

Činilo se da je ostao još jedan set kako bi Nijemac potvrdio svoju dominaciju, ali Italijan se "probudio" i u nastavku lako čuvao svoj servis. S druge strane, Zverev se mučio da sačuva svoj, pa se velika borba vodila pri svakom gemu u kojem je on servirao, tako je Beretini uspio da dođe i do brejka za vođstvo od 4:2, što mu je na kraju omogućilo sigurnu završnicu i izjednačenje u setovima.

U odlučujućem setu vodila se najduža borba, sve je trajalo sat vremena i sedam minuta. Najpre se igralo gem za gem, do rezultata 3:3, kad je Beretini stigao do brejka - činilo se da gledamo reprizu drugog seta, ali je Zverev neočekivano lako uzvratio brejk i na semaforu je ponovo stajalo izjednačenje (5:5). Na kraju, Beretini je u narednom gemu uspio da "ukrade" servis rivalu, a onda ga i potvrdi, za veliku pobjedu nad Zverevim.