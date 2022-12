Granit Džaka je svojim ponašanjem razbjesnio ne samo Srbe, već i Švajcarce.

Izvor: Profimedia

Ponašanje Granita Džake prije, tokom i nakon meča sa Srbijom na Svjetskom prvenstvu u Kataru podiglo je mnogo prašine. Iskusni vezista se sukobljavao sa "orlovima", provocirao ih svojim gestivima i slavio pobjedu u dresu sa natpisom "Jašari" na njemu, što je naljutilo čak i švajcarsku javnost.

Sada se na nacionalnoj televiziji SRF-u oglasio i jedan od najpoznatijih sportskih novinara u toj državi i čovjek koji prenosi utakmice nacionalnog tima Saša Rufer. Ovaj 50-godišnji komentator je oštro kritikovao poteze Granita Džake i istakao da je takvo ponašanje nedopustivo za jednog kapitena nacionalnog tima.

"Kao kapiten nacionalnog tima jednostavno ne možeš sebi da dozvoliš gest kao što je ruka na međunožju. To jednostavno nije u redu. Moramo u javnosti da pričamo o ulozi Granita Džake i da je promijenimo, ovako više ne može", rekao je Rufer jasno ističući da je neophodno da se Džaki uzme kapitenska traka.

Pogledajte gest o kome je Rufer govorio:

Vidi opis Švajcarci bijesni na Džaku: Jašarijev dres, hvatanje za međunožje - Kapiten NE SMIJE kao on protiv Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press/Marko Metlaš Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press/Marko Metlaš Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press/Marko Metlaš Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press/Marko Metlaš Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press/Marko Metlaš Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press/Marko Metlaš Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nije ovo prvi put da je Rufer bio skeptičan po pitanju Džakinog imenovanja za kapitena. Kada se 2018. godine Stefan Lihtštajner povukao iz nacionalnog tima, odmah je Rufer istakao da nije siguran da je to dobra odluka.

"Prije četiri godine sam rekao da nisam siguran da će Granit Džaka biti srećno rješenje za mjesto kapitena. Ali on jeste lider, alfa oko koga se sve dešava, ali on ima dvije strane. Moje mišljenje je da spoljni uticaji koji dolaze sa njim polako alli sigurno postaju problem. Mislim da to za njega ne bi bilo ponižavajuće, i dalje bi ostao najbolji igrač tima", ističe Rufer.

Sa njim se slaže i stručni konsultant SRF-a, Benjamin Hugel, dugogodišnji reprezentativac Švajcarske i bivši defanzivni vezista Bazela koji je kao posebno problematičan istakao potez Džake sa dresom Ardona Jašarija.

"Sa stanovišta Fudbalskog saveza ja mislim da mora nešto da se uradi. Sa tačke gledišta organizacije ja ne mislim da je dobro da neko uradi ono što je on uradio as Jašarijevim dresom, tako nešto ne treba da se dešava", zaključio je Hugel.