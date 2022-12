Švajcarci se okrenuli protiv Džake - I on je provocirao! Evo šta su rekli o njegovom potezu!

Izgleda da nisu ni u Švajcarskoj svi, a strani Granita Džake...

Izvor: Profimedia

FIFA je pokrenula postupak protiv Srbije, a Granit Džaka će proći nekažnjeno za provokacije tokom meča na Svjetskom prvenstvu. Upravo je zbog toga najpoznatiji švajcarski medij "Blik" napravio anketu na svom portalu i pitao je navijače šta misle o tome. Odnosno, šta misle o pokretanju postupka i o tome što Džaka neće biti kažnjen, mišljenja su bila oprečna.

Kao što je bilo onih koji su slavili potez FIFA, bilo je dosta komentara i od strane navijača koji su se okrenuli protiv svog fudbalera i koji smatraju da on treba da bude kažnjen takođe. Prvensveno zbog provokacije sa nošenjem dresa "Jašari" poslije meča. "Navijam za Švajcarsku, ali zakon treba da bude isti za sve. Džaka treba da bude kažnjen takođe", napisao je navijač po imenu Urs. Na to se nadovezao čovjek po imenu Andreas. "Tako je. Iskreno, neko mora da kazni i Džaku, to je jedino fer."

Bilo je i onih koji su željeli da zadrže neustralnost i smatraju da ni jedni ni drugi ne bi trebalo da budu kažnjeni i da su tenzije normalna stvar. "Ljudi, hajde da ostavimo sve po strani. Srbi su pogriješili, ali je pogriješio i Džaka. Ako budemo 'dodavali ulje na vatru', to nikome ništa neće donijeti. Nije uopšte bitno ko je započeo sve, niko neće izaći kao pobjednik iz toga", poručio je navijač po imenu Marsel. Pogledajte i kako je sve to izgledalo: