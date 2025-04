Novak Simović priznao grešku na štetu Partizana: Zbog nje je Zvezda pobjegla u borbi za titulu

Sudija Novak Simović priznao da je pogriješio na meču Partizana i tako uticao na borbu za titulu koju su crno-bijeli vodili protiv Crvene zvezde do posljednjeg kola Superlige.

Izvor: MN PRESS

Prošlo je tri godine od kako su se za titulu u Superligi Crvena zvezda i Partizan borili do posljednjeg kola prvenstva, a mnogima će sjećanje na tu sezonu osvježiti izjava fudbalskog sudije Novaka Simovića. Jedan od najcijenjenijih domaćih arbitara otkrio je u intervjuu da je svojevremeno na meču Čukaričkog i Partizana donio odluku koja je imala veliki uticaj na rezultat Partizana, pa samim tim i na šansu crno-bijelih da Zvezdu ukradu šampionski pehar.

Simović je bio arbitar na meču Čukarički - Partizan u aprilu 2022. godine, a u 11. minutu susreta propustio je priliku da isključi Bojana Kovačevića. Talentovani defanzivac domaćeg tima kao posljednji igrač odbrane srušio je Rikarda Gomeša, a odlukom glavnog sudije nije mu pokazan crveni karton. Da jeste, Partizan bi možda pobijedio i zadržao korak za Zvezdom.

"Najviše žalim za greškom koja mi se desila na utakmici Partizan - Čukarički. Žao mi je što sam imao priliku da je ispravim preko VAR-a, a nisam je dobio. Odmah poslije meča sam imao razgovor sa Aleksandrom Stanojevićem, tadašnjim trenerom crno-bijelih. Imao je primedbu na to zašto nisam pokazao direktan crveni karton Bojanu Kovačeviću poslije prekršaja nad Rikardom", rekao je Simović u intervjuu za Sportski žurnal.

Po njegovim riječima, nije bilo sukoba sa Stanojevićem nakon meča. "Neki mediji su prenijeli da je došlo do svađe, što nema veze sa istinom. Rekao sam mu na poluvremenu da znam da sam pogriješio, ali da na moju veliku žalost ništa nisam mogao da uradim poslije toga. Teško mi je sve palo i dan danas žalim zbog te situacije", rekao je Novak Simović

Šta je Stanojević rekao o spornoj situaciji?

Tadašnji trener Partizana Aleksandar Stanojević odmah na terenu upitan je da prokomentariše situaciju koja se dogodila, odnosno da li je odluka Simovića uticala na konačan rezultat. "Sigurno. Ne mogu vruće glave... Ne mogu stalno da pričam ja, da stalno ja tu izigravam… Da uvijek pričam isto", zastao je Stanojević, pa nastavio o igri: "Mislim da smo imali mnogo šansi, da nas Čukarički nije nijednom ugrozio. Mi smo previše šansi imali, igrali smo odlično i sa te strane mogu da budem zadovoljan, momci su dali maksimum. Previše, previše je to šansi za ovakvu utakmicu, a da ih nismo iskoristili. S te strane nemam šta da kažem mojim momcima, ginuli su, a ove druge stvari… Ne mogu, ne mogu više da pričam stalno isto".

Čukarički Partizan sporna situacija Izvor: YouTube/Arena sport TV

Stanojević je na konferenciji za medije bio konkrentiji, pošto je hladne glave pomenuo Crvenu zvezdu, njen tim i način na koji dolazi do pobjeda. Bila je to poruka navijačima da ne odustanu od podrške Partizanu u šampionskoj trci koja je bila izuzetno neizvjesna.

"Dajemo svoj maksimum. Nije lako boriti se sa svim ovim stvarima. Prvo, boriti se protiv dobrog tima, kakav ima Zvezda. Drugo, protiv insistitucije koja radi sve da pobijedi. Nije to lako. Mi smo klub koji hoće na sportski način da dođe do svega ovoga i nije lako pobjeđivati sve utakmice. Mnogo je teško pobjeđivati sve utakmice, biti u svakoj utakmici na maksimumu. Imate raznih situacija koje vam se dešavaju. Zato naši navijači moraju da prepoznaju, da osjete da nije lako nositi se sa svim tim situacijama. Može da se ljuti ko hoće i da priča ko šta hoće, a činjenice su vrlo vidljive svima ovdje. A vi možete površno i paušalno da pričate o svemu i da komentarišete na ovaj ili onaj način", rekao je Aleksandar Stanojević.

Posebno se pamte njegove riječi o pomoći koju Zvezda ima. "Nije lako boriti se sa ovako moćnom Zvezdom na svim nivoima, od igračkog kadra, do podrške koju imaju sa svih strana, do svega što im se dešava. Vjerujte, mnogo je teško. Mi se ne predajemo, mi smo Partizan, motivisani i srećni što smo dio ovog kluba, čiste i prave priče i zato sam ponosan na svoje igrače za sve što smo do sada uradili i nadam se da ćemo se izboriti do kraja", istakao je trener Partizana.

Da li je Saša Ilić dobio otkaz zbog Partizana?

Na klupi Čukarićkog u tom trenutku sjedio je legendarni fudbaler Partizana Saša Ilić, koji je priznao pogrešnu odluku sudije. "Mladi Kovačević ima nepunih 18 godina i ušao je izuzetno konfuzno u utakmicu, napravio je direktan crveni karton koji sudije nisu vidjele, to je činjenica i još par propusta. Njega mogu da razumijem zbog mladosti. U drugom poluvremenu se dosta popravio i bio na nivou na kojem i treba da izgleda. Njega mogu da razumijem", rekao je Ilić.

Odmah nakon te utakmice prekinuta je saradnja Čukaričkog i Saše Ilića. Po mišljenju mnogih u fudbalskoj javnosti, treneru tima sa Banovog brda zamjerene su izjave na konferenciji za medije, kada je govorio o velikom kiksu Bojana Kovačevića i crvenom kartonu koji je zaslužio - a nije dobio zbog odluke Novaka Simovića.

Kako je meč Čukarički - Partizanu uticao na titulu?

Meč Čukaričkog i Partizana igrao se u 30. kolu sezone 2021/22, a kiks crno-bijelih na Banovom brdu na najbolji način iskoristila je Crvena zvezda. Ekipa Aleksandra Stanojevića je osvojila samo bod i zbog toga je Partizan pisao saopštenje, dok je tim Dejana Stankovića ubjedljivo savladao Radnički iz Kragujevca (4:1) u Beogradu. Zvezda je zbog toga imala dva boda više pred plej-of.

Derbi se igrao odmah u prvoj rundi doigravanja, a na svom stadionu Crvenoj zvezdi odgovarao je i bod. Partizan je morao da ide na pobjedu i nije uspio u tome - utakmica je završena bez pogodaka, što je značilo da Zvezda ostaje na vrhu tabele. Crveno-bijeli su pobijedili preostalih šest mečeva u prvenstvu i tako obezbijedili titulu. Partizan je uradio isto, ali je kroz cilj prošao sa dva boda manje.

Pored meča na Banovom brdu koji je odredio situaciju na tabeli, razliku između Crvene zvezde i Partizana te sezone napravili su derbiji. Kao što smo rekli, u plej-ofu je odigran meč bez pogodaka, ali smo ih vidjeli u prve dvije utakmice Partizana i Crvene zvezde. U jesenjem dijelu sezone timovi su podijelili bodove u Humskoj (1:1, strelci Natho i Katai), da bi na proljeće Zvezda bila bolja na svom terenu (2:0, strijelci Ohi i Katai). Ujedno, to je bio jedini prvenstveni poraz Partizana u sezoni.