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Džaka napravio haos na terenu: Namjerno šutnuo rivala, odmah izbila frka

Džaka napravio haos na terenu: Namjerno šutnuo rivala, odmah izbila frka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Granit Džaka je šutnuo Kajla Larina i napravio je incident na Svjetskom prvenstvu.

Granit Džaka šutnuo Kajla Larina Izvor: arena 1 premium

Granit Džaka je napravio ozbiljnu frku na meču Švajcarske i Kanade u posljednjem kolu grupne faze Mundijala. Kapiten i "desetka" selekcije iz Evrope ušao je u sukob sa korpulentnim napadačem Kajlom Larinom.

Suđen je poslije pola sata faul i slobodan udarac za Švajcarsku, a kada je Džaka pokušao da ga izvede, loptu mu je izmakao Kajl Larin. Na to se nije obazirao Džaka, već je šutnuo kao da je lopta tu i zakačio Larina.

Kajl Larin je pao, a onda su svi igrači oba tima odjednom bili tu i krenulo je gurkanje i frka na terenu.

Pogledajte kako se to odigralo u prvom poluvremenu koje se završilo bez golova:

Pogledajte

00:36
Granit Džaka svađa sa Kajlom Larinom
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Na kraju je sudija otišao da pogleda šta se desilo i kada je završio sa gledanjem snimka procijenio je da su obojica igrača podjednako kriva, pa im je podijelio po žuti karton. 

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Tagovi

Mundijal 2026 Švajcarska Kanada Granit Džaka

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