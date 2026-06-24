Džaka napravio haos na terenu: Namjerno šutnuo rivala, odmah izbila frka

Granit Džaka je šutnuo Kajla Larina i napravio je incident na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: arena 1 premium

Granit Džaka je napravio ozbiljnu frku na meču Švajcarske i Kanade u posljednjem kolu grupne faze Mundijala. Kapiten i "desetka" selekcije iz Evrope ušao je u sukob sa korpulentnim napadačem Kajlom Larinom.

Suđen je poslije pola sata faul i slobodan udarac za Švajcarsku, a kada je Džaka pokušao da ga izvede, loptu mu je izmakao Kajl Larin. Na to se nije obazirao Džaka, već je šutnuo kao da je lopta tu i zakačio Larina.

Kajl Larin je pao, a onda su svi igrači oba tima odjednom bili tu i krenulo je gurkanje i frka na terenu.

Pogledajte kako se to odigralo u prvom poluvremenu koje se završilo bez golova:

Pogledajte 00:36 Granit Džaka svađa sa Kajlom Larinom Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Na kraju je sudija otišao da pogleda šta se desilo i kada je završio sa gledanjem snimka procijenio je da su obojica igrača podjednako kriva, pa im je podijelio po žuti karton.