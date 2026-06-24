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Za sve važe pravila osim za Engleze: Da li ih FIFA "gura" ka tituli prvaka svijeta?

Za sve važe pravila osim za Engleze: Da li ih FIFA "gura" ka tituli prvaka svijeta?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Engleska je remizirala protiv Gane, a sudija Martinez je pod lupom zbog spornog suđenja. Da li FIFA favorizuje Engleze na Svjetskom prvenstvu?

nova pravila fifa ne vaze za engleze Izvor: Huang Zongzhi / Xinhua News / Profimedia

Engleska je remizirala protiv Gane (0:0) u Bostonu i djelovalo je da je bliža postizanju gola, međutim malo je falilo da na kraju Afrikanci dođu do sva tri boda. U finišu su imali veliku priliku, dok im dvije odluke glavnog sudije nisu išle na ruku, o čemu se tek dan kasnije priča.

Zbog toga je sudija Martinez iz Hondurasa trenutno pod lupom pošto se smatra da je debelo podbacio ispod nivoa suđenja na ovom Svjetskom prvenstvu, koje je za sada zaista proteklo bez velikih kontroverzi. Sve do duela u Bostonu.

Šta je sporno?

Dvije stvari su u fokusu sa ovog meča i u Gani kada se susret završio odmah su Karlos Keiroš i njegovi momci upozorili da je bilo propusta. Prije svega žalili su se da je Ezri Konsa napravio penal nad Fatavuom u završnici utakmice, kada je skočio i koljenom ga oborio na zemlju, dok nije to jedino sporno.

Džud Belingem je "pokrio usta" dok je pričao sa jednim igračem Gane za šta ga Martinez nije ni opomenuo, iako se radi o novom pravilu koje smo nedavno vidjeli da je primijenjeno.


Na utakmici Paragvaja i Turske, Migel Almiron je zbog "Vinisijusovog pravila" dobio crveni karton jer je intervenisala VAR soba, dok se u slučaju Džuda Belingema apsolutno niko nije javio Martinezu. Može biti da je do statusa igrača ili su prosto zaboravili da motre na ovakve nove stvari, što je doduše promaklo i igračima Gane.

BONUS VIDEO:

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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