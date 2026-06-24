Meč između Brazila i Škotske na Svjetskom prvenstvu mogao bi biti odgođen zbog oluje na Floridi.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Utakmica između Škotske i Brazila na Svjetskom prvenstvu, koja je zakazana u ponoć po srednjeevropskom vremenu, mogla bi da počne nešto kasnije zbog najavljene oluje na Floridi, pišu američki mediji.

Znamo da je već zbog sličnih vremenskih neprilika došlo do dvočasovne pauze na susretu Francuske i Iraka, a sada se nešto slično sprema prema najavama meteoroloških službi. Naravno, postoji šansa i da promaše prognozu, ali fudbaleri dva tima su unaprijed obaviješteni da postoji ovakva mogućnost.

Novo nevrijeme u Majamiju, odnosno njegovoj okolini, moglo bi da ugrozi početak utakmice - ili ako meč počne na vrijeme, ipak postoji šansa da bude prekinut dok se ne steknu uslovi.

Do sada je jedino meč Francuske i Iraka bio pomjeran zbog pravila o vremenskim prilikama, koji je tu zbog američkih vlasti.

Šta je novo pravilo?

Vidi opis Odgađa se meč Brazila i Škotske? Haos zbog novog pravila na Svjetskom prvenstvu Mundijal 2026, Francuska, Irak, nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Američki protokol za grmljavinske oluje zasniva se na preporukama Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), prema kojima utakmice moraju biti prekinute ukoliko se munja ili električno pražnjenje registruju u radijusu od osam milja (oko 13 kilometara) od stadiona. Navijači će zato biti evakuisani na bezbjedno mjesto unutar objekta, dok će igrači i članovi stručnih štabova napustiti teren i uputiti se u svlačionice.

Ne smije biti zabilježen nijedan novi udar munje u radijusu od osam milja tokom punih 30 minuta prije nego što bude dozvoljen nastavak utakmice. Ukoliko dođe do novog udara, odbrojavanje se vraća na početnih 30 minuta.

Upravo to se i desilo u Filadelfiji, kada je na stadionu izašlo upozorenje: "Molimo za vašu pažnju. Radi vaše bezbjednosti, svi će morati da napuste tribine i sklone se zatim u sklonište unutar stadiona zbog nevremena u ovom području. Osoblje događaja vam je na raspolaganju da vas usmjeri i pomogne vam. Oni koji se nalaze na terenu, molimo vas da mirno krenete ka najbližem tunelu, Zapadnoj hali ili servisnom koridoru."